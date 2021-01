Phil Spector (1939-2021): geniale gek achter Wall of Sound

Beeld AP

Gekken, daar zijn we dol op in de popmuziek. Geniale gekken? Nog beter. Maar Phil Spector was een geval apart. Geniaal was de Amerikaanse producer zeker, er was een tijd dat zo ongeveer alles dat hij aanraakte veranderde in goud, maar zijn gekte bereikte hoogten die zelfs in de wilde wereld van de rock-’n-roll ongeëvenaard waren.

Was hij aan het werk in de studio, dan had Spector, de producer die naam maakte met zijn Wall of Sound, graag een geladen pistool op het mengpaneel liggen. Toen hij in 1975 met John Lennon werkte aan diens album Rock ’n’ Roll, moest de ex-Beatle de samenwerking bijna bekopen met doofheid; een artistieke onenigheid leidde ertoe dat Spector zijn wapen trok. En vlakbij Lennons oor liet knallen.

Moord

Die ruzie met Lennon is pure rock-’n-roll-folklore. Echt luguber was Spectors verhouding met vrouwen. De man die er in de vroege jaren zestig al van werd verdacht als producer jonge vrouwen te manipuleren, werd in 2009 veroordeeld tot 19 jaar gevangenisstraf wegens de moord op actrice en model Lana Clarkson. Spectors verweer was dat Clarkson zijn pistool had willen ‘kussen’.

Phil Spector, zoon van Joods-Russische immigranten en opgegroeid in het New Yorkse stadsdeel de Bronx, maakte zijn entree in de popmuziek als gitarist van The Teddy Bears. De groep had in 1958 een hit met het door Spector geschreven To know Him is to Love Him, waarvan de titel verwees naar het grafschrift van zijn door zelfdoding om het leven gekomen vader.

Als producer gold Phil Spector in de jaren zestig als de Wagner van de popmuziek. Hits van meidengroepen als The Crystals en The Ronettes (waarvan zijn echtgenote Ronnie Spector deel uitmaakte) voorzag hij van een bombastische, rijk georkestreerde en zwaar galmende sound. Een hoogtepunt in zijn oeuvre, vond hij ook zelf, is zijn productie van River deep, Mountain high van Ike en Tina Turner uit 1966.

Drank en drugs

Later was hij vooral bekend vanwege zijn samenwerking met The Beatles. Hij produceerde het album Let it be en was nauw betrokken bij zowel George Harrisons solo-album All things must pass (1970) als Jonn Lennons albums Imagine (1971) en het bovengenoemde Rock ’n’ Roll(1975).

Nog zwaarder dan Lennon kreeg Leonard Cohen het te verduren toen Phil Spector in 1977 zijn album Death of a Ladies’ Man produceerde; naar verluidt zat Spector daarbij Cohen met een kruisboog achterna. In 1979 produceerde Spector het album End of the Century van punkgroep The Ramones.

In de jaren tachtig trok Spector, die zware problemen had met drank en drugs, zich terug uit de muziek. Op 3 februari 2003 werd hij gearresteerd nadat in zijn huis het levenloze lichaam van Lana Clarkson was aangetroffen. Volgens de Amerikaanse entertainmentsite TMZ is Phil Spector overleden aan de gevolgen van covid-19. Hij was 81 jaar oud.