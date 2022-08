Petra Possel ‘verbijsterd’ over stop radioprogramma Mangiare!: ‘We gaan hard op de pannen slaan’

Petra Possel gaat sinds 2010 met gasten in gesprek over koken en eten. Beeld Jean Pierre Heijmans

“Het zenderprofiel van Radio 1 is nieuws en sport. Wij zijn wat dat betreft een offbeat programma. Dat is nou precies wat er zo leuk aan is,” aldus Possel, die sinds 2010 in Mangiare! met gasten in gesprek gaat over koken en eten. Volgens de presentator komt op 30 december een einde aan het programma. Omroep NTR meldt dat NPO Radio 1 dit besluit heeft genomen, maar dat wil NPO niet bevestigen.

“We zijn continu met de omroep in gesprek over onze programmering. Als dit leidt tot verandering in het uitzendschema van NPO Radio 1, dan zullen we dit bekend maken,” aldus een NPO-woordvoerder. Wanneer die nieuwe programmering bekend is, wil hij niet zeggen.

De redactie van Mangiare! hoorde echter al afgelopen winter dat het programma ging stoppen, zegt Possel. “De verbijstering houdt ons team al maanden in de greep. Het is buitengewoon naar om te horen dat je moet wieberen als je nog een seizoen moet maken.”

Ook de resultaten van een kwalitatief onderzoek zouden bijdragen aan het besluit. “Daaruit bleek dat er wat rammelde aan de herkenbaarheid van het programma. Dat komt naar mijn mening door de frequentie van het uitzenden; slechts één keer per week.” Volgens Possel bereikten de luistercijfers de laatste maanden wel de gewenste aantallen. Naar Mangiare! luisterden in de periode mei-juni van dit jaar gemiddeld 74.000 mensen per aflevering, exclusief de podcastafleveringen die van de uitzendingen gemaakt worden.

‘Enorm misverstand’

Possel is ervan overtuigd dat Mangiare! bij Radio 1 wél op z’n plek is. Zo komen reacties uit allerlei hoeken van de samenleving en is het volgens Possel ‘een enorm misverstand’ dat actualiteit bestaat uit ‘het oplezen van ANP’tjes’, oftewel nieuws van het Algemeen Nederlands Persbureau. “Ook zijn er bij de publieke omroep allemaal serieuze mensen met een bril die nadenken over hoe je de publieke omroep diverser krijgt. Nou, kom een keer bij ons aan tafel zitten.”

De redactie zocht een goed moment om het afscheid aan te kondigen, tot de geruchten zich maandag via Twitter verspreidden. “De stop werd ons als feit medegedeeld, dus ik heb niet het gevoel dat er nog iets aan te doen is. Maar de enorme lading reacties, en de petitie die een luisteraar startte, hebben me toch behoorlijk strijdlustig gemaakt.”

Onder de reacties opvallend veel vragen of het programma door kan gaan als podcast, aldus Possel. “Het is niet dat we dat niet willen, maar ik denk dat mensen onderschatten hoeveel tijd hierin zit.” De hoop is dan ook op de petitie gevestigd. Of die succesvol wordt of niet, Mangiare! gaat sowieso nog vier maanden door. “Vier maanden zeuren over dat we moeten stoppen past niet in de geest van het programma, maar we gaan wel hard op de pannen slaan.”

