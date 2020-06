Petitie voor The Movies succes, crowdfunding geopperd

Filmzaal van bioscoop The Movies. Beeld Eva Plevier

Het initiatief werd gesteund en gedeeld door tientallen BN’ers, onder wie acteurs Georgina Verbaan, Huub Stapel, Ruben van der Meer en Thijs Römer, regisseurs Eddy Terstall en Martin Koolhoven, schrijver Arthur Japin en NPO-coryfee Fleur Wallenburg.

Veel mensen deelden op sociale media ook hun herinneringen aan The Movies, dat al sinds 1912 bestaat. Exploitant Kadir Selcuk meldde zaterdag in een interview op de site van de Kunstraad Amsterdam dat het exploiteren van de filmzaal niet meer rendabel is door de coronamaatregelen. Er kunnen nu nog maar tussen de tien en veertig mensen per zaal worden toegelaten en er is geen uitzicht op verbetering. The Movies ontving na veel nieuwe investeringen in 2019 een recordaantal bezoekers.



Eerder deze week sloot Cinema Tiel de deuren omdat het exploiteren van het theater door de coronarestricties niet meer rendabel was. Het is voor zover bekend de eerste Nederlandse bioscoop die slachtoffer is geworden van de coronacrisis. De vrees is dat er de komende tijd meer arthouse-bioscopen gaan omvallen om deze reden.



De websites Cinecrowd en Voordekunst hebben inmiddels aangeboden om inzamelingsacties op te zetten voor filmhuizen die in de problemen verkeren. Een campagne voor filmhuis Slieker in Leeuwarden bracht in een maand tijd 18.000 euro op, zodat het theater voorlopig uit de gevarenzone lijkt. Op sociale media werd de suggestie gedaan ook zo’n initiatief in het leven te roepen voor The Movies.