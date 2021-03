Peter te Bos exposeert op Paradisogevel: ‘Kleur leidt maar af van de essentie’

Peter te Bos exposeert op de gevel van Paradiso. Beeld Nina Schollaardt

Al van verre is Peter te Bos (70) te zien. Als bijna altijd gaat hij gekleed in een enorme zwarte brandweerjas, afgezet met fluorescerende banen in geel. “Een jaar of twintig geleden heb ik hem bij de Fire Brigade in New York gekocht. Heerlijke jas. Hij weegt wel drie kilo, dus een jas voor de zomer is het niet. Maar als ik in de zomer een gewoon jackie draag, mis ik mijn brandweermannenjas echt.”

We staan voor Paradiso omdat Te Bos, in de popmuziek bekend als zangers van Claw Boys Claw, maar ook ontwerper, daar op de gevel exposeert. Eigenlijk had hij zich aangemeld voor de actie waarbij het muziekcentrum affiches in coronatijd beschikbaar stelt aan artiesten en kunstenaars. Het had Te Bos wel wat geleken, door hem ontworpen affiches voor Claw Boys Claw op muren in de hele stad.

Peter te Bos: ‘Kleur wordt ook vaak ingezet om dingen te verdoezelen.’ Beeld Nina Schollaardt

“Maar ze zeiden: ‘Een gevelexpositie is dat niet iets voor jou?’ Was ik ook meteen enthousiast over. Ik moet er wel bij zeggen dat ik dacht dat ik het hele gebouw van boven tot onder mocht beplakken.”

Wijzend op de strook op de voorgevel van het gebouw waar normaalgesproken concertaffiches hangen: “Maar het is dus alleen deze strip. Ook mooi. We mogen niet klagen.”

Poppy dingen

Te zien zijn van Te Bos affiches met daarop vervormde gezichten. Je herkent de stijl van de man die lang de huisontwerper van Lowlands was meteen. “Ik houd van simpel en eenvoudig. En ik werk liever in zwart-wit dan in kleur. Kleur leidt maar af van de vorm en essentie, wordt ook vaak ingezet om dingen te verdoezelen. Ik zat te denken aan Paradiso en aan het publiek dat er nu niet meer komt en kwam toen – na veel geklooi en gekut – uit op die koppen zonder ogen en monden. No sound, no sight.”

Op één affiche staat ook een tekst die lijkt te verwijzen naar de stilgevallen (muziek)wereld: Your fingertips are ever so close / close enough to trick the nose / Wonderlight – fire child / take me on a barefoot walk at night. “Komt uit een nummer van het nieuwe album van Claw Boys Claw, dat komend najaar verschijnt. Het gaat over verlangen.”

Dat nieuwe album (werktitel Kite) wordt anders, zegt Te Bos: “Het wordt gekker. Er kommen poppy dingen op te staan, maar ook dingen die maf zijn. Qua instrumentarium wordt het anders dan je van Claw Boys Claw verwacht: orgeltjes, pianootjes, pauken, geritsel.”

Gestopt met drinken

Hoe komt Peter te Bos de pandemie door? “Ja, de muziek ligt stil. Het ontwerpen voor een groot deel ook. Ik was gevraagd voor het Design Museum in Den Bosch een tentoonstelling te ontwerpen over Verkerkeposters, je weet wel, die lelijke affiches uit de jaren zeventig – Ja, dan komen ze bij mij uit, haha – maar dat is natuurlijk opgeschort. Maar ik red me wel, hoor. Ik woon alleen met mijn vriendin, wij hebben niet zo veel nodig. Maar er zijn genoeg muzikanten met kinderen die het nu zwaar hebben.”

De horeca mist hij niet. “Nee man, ik was vlak voor die ellende begon toevallig net gestopt met drinken. Ik dronk wat te veel. En ik begon dikkig te worden. Als we straks met Claw Boys Claw het schavot weer opgaan, het podium, dan moet daar wel een lean mean machine staan natuurlijk. Dus nee, die terrassen mis ik eigenlijk niet. Ik krijg nu we het over drank hebben trouwens wel ontzettende trek in een Westmalle Tripel.”