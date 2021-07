Peter R. de Vries: een gevoel voor rechtvaardigheid uit de buitencategorie

Peter R. de Vries aan de desk in RTL Boulevard kort voor de aanslag. Beeld RTL

Lips zat zich een beetje te vervelen en schakelde dinsdagavond maar weer eens in op RTL Boulevard. Daar stond Peter R. de Vries achter de desk. Het programma was nog niet begonnen of de deskundige had zijn woordje alweer klaar. Britney Spears die haar advocaat eruit heeft gegooid? “Het kan heel goed dat ze knettergek is.”

Peter R. de Vries. Larger than life. Hij was uitgenodigd om te spreken over de zaak van de 34-jarige kapper Seif Ahmed, die in oktober 2019 werd doodgeschoten, terwijl zijn veertien maanden oude dochtertje op de achterbank in de maxi-cosi zat. Met het zo kenmerkende nasale stemgeluid sprak hij de hoop uit dat het kind zich niet heeft gerealiseerd wat er vlak voor haar gebeurde. “Een kind van veertien maanden kan het onderscheid nog niet maken tussen leven en dood.”

Lips moest even wat wegslikken. De Vries was weer eens lekker op dreef. Een gevoel voor rechtvaardigheid uit de buitencategorie.

Nog geen uur later lag hij zelf op straat met een kogel door zijn hoofd. De rest van de avond ging het op televisie over niets anders. Bij de NOS meldde voetbalanalist Rafaël van der Vaart dat er belangrijker zaken zijn dan voetbal. Zelfs de mannen van Sportzomer op SBS6 hadden even geen trek meer in hun eigen praatjes.

Toch kon Lips een licht gevoel van plaatsvervangende schaamte niet onderdrukken. Want wat hadden al die nieuwsbulletins en praattafels nu werkelijk toe te voegen aan het vreselijke nieuws? Namens de NOS meldde Gerri Eickhof dat de Lange Leidsedwarsstraat inderdaad een lange straat is. En dat was dat.

Even na elf uur was op twee zenders tegelijk een persconferentie van de politie te zien. Peter R. de Vries vecht voor zijn leven, zei burgemeester Femke Halsema. En er zijn drie verdachten opgepakt. Meer kon ze er ook niet over zeggen. Lips zette zijn televisie uit.

