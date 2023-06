Peter Pannekoek dekte zich al in voor slechte kritieken, maar het bleek niet nodig

Hans Kesting en Peter Pannekoek in Waarom gaan we niet vaker? Beeld AVRO TROS

NPO2 stelt steeds meer vragen op de woensdagavond. We hadden al het programma Wat houdt ons tegen? en deze week kwam daar het programma Waarom gaan we niet vaker? bij. Hierin vraagt cabaretier Peter Pannekoek zich af waarom we niet vaker gaan, naar het theater welteverstaan. Zelf gaat hij elke week: “Het is mijn grote liefde.” Omdat hij die liefde graag wil delen geeft hij vanaf nu ‘een wekelijks cultuurshot’.

Zijn eerste tip: Knock-Out van de Jakop Ahlbom Company samen met het Ish Dance Collective. “Het is een ode aan de actiefilm, van Tarantino via The Matrix tot Bruce Lee. Ik zag na afloop veel pubers uitzinnig de zaal uitlopen. Terwijl die wezens normaal alleen geïnteresseerd opkijken als je zegt ‘we gaan een weekendje weg, je hebt het huis voor jezelf’.”

Speciaal voor Waarom gaan we niet vaker? werd een acrobatische vechtscène uit de – inderdaad spectaculaire – voorstelling nagespeeld in een loods, waardoor het helemaal een actiefilm leek.

Ook van de tweede tip, de met lovende kritieken overladen debuutvoorstelling van het cabaretduo Noob, werd op locatie een absurde scène nagespeeld: in een schoolklas en in een bos.

Twee laagdrempelige tips wellicht, maar dat mag best voor zo’n eerste aflevering – je krijgt theaterhaters niet naar binnen met een drie uur durende Griekse tragedie.

Daarom was het een mooie aanvulling dat Hans Kesting – die wel van het zwaardere werk is - tussen de tips door werd geïnterviewd door Pannekoek. Weliswaar met obligate schoolkrantvragen (‘Wat zijn je rituelen voor je het toneel opgaat?’ ‘Waar erger je je aan als je optreedt?’ ‘Wat voor advies kun je geven?’) maar de antwoorden maakten veel goed.

Geestig was een interview met Jeroen Woe over een vernietigende kritiek die hij ooit had gekregen. Het gesprek vond plaats bij een viskraam, want in de krant van gisteren – mét recensies – wordt immers een dag later de vis verpakt. Zelf dekte Pannekoek zich al in voor slechte kritieken op zijn nieuwe programma door te stellen ‘de eerste pannenkoek mislukt altijd’.

Dat was zeker niet het geval bij Waarom gaan we niet vaker? Het is hooguit lastig dat Pannekoek altijd hetzelfde opgewonden toontje aanslaat, of hij nu het nieuws op ironische wijze bespreekt in Dit was het nieuws of welgemeende theatertips geeft. Maar dit keer kwamen ze uit het hart en zonder ironische ondertoon.

