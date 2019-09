Peter Lindbergh (1944-2019): fotograaf voor de topmodellen

De Duitse modefotograaf Peter Lindbergh is dinsdag op 74-jarige leeftijd over­leden. Lindbergh maakte faam met zwart-witbeelden van ­sterren en modellen. Hij stond onder meer aan de wieg van de carrières van modellen als Naomi Campbell, Cindy Crawford en Linda Evangelista. Hij fotografeerde ook actrices Uma Thurman, Robin Wright en Nicole Kidman voor de fameuze Pirelli-­kalender.

Vorig jaar deed hij een fotoshoot met het Nederlandse model Doutzen Kroes en haar gezin en onlangs werkte hij nog met Meghan Markle, de vrouw van de Britse prins Harry, aan de Britse Vogue.

Lindbergh werd in 1944 geboren in Lissa, nu het Poolse Leszno, maar had de Duitse nationaliteit. Op zijn achttiende trok hij naar Berlijn, waar hij aan de kunstacademie ging studeren en als etaleur bij een warenhuis werkte. Na zijn studie verkaste hij naar Arles, ooit de woonplaats van zijn grote idool Vincent van Gogh. Begin jaren zeventig hing hij zijn schilderkwast aan de wilgen om te gaan fotograferen. Hij kwam terecht bij het gezaghebbende ­tijdschrift Stern, waar ook vermaarde foto­grafen als Helmut Newton en Guy Bourdin werkten.

In 1978 verhuisde Lindbergh naar Parijs, waar hij furore maakte als ­modefotograaf door modellen als mensen af te beelden: realistisch en niet geretoucheerd. Zijn bekendste serie schoot hij in 1988 in Santa ­Monica, met zes modellen in simpele witte herenoverhemden. Zijn beroemdste cover schoot hij een jaar ­later: een foto met de piepjonge ­modellen Naomi Campbell, Linda Evangelista, Tatjana Patitz, Christy Turlington en Cindy Crawford, voor het januarinummer van 1990 van de Britse Vogue.

In 2016 stond het werk van Lindbergh centraal in de Kunsthal in ­Rotterdam, waar bij de opening van de expositie onder meer Tina Turner en de fotomodellen Milla ­Jovovich, Karen Alexander, Tatjana Patitz, Nadja Auermann en de Nederlandse Lara Stone aanwezig waren.

Hij laat zijn vrouw Petra en zijn ex-vrouw Astrid achter, naast zijn vier zoons en zeven kleinkinderen. Het is niet bekend waaraan Lindbergh is overleden. ‘Hij laat een grote leegte achter,’ valt te lezen op zijn ­Instagramaccount.