Peter Koelewijn ontvangt oeuvreprijs Buma Awards

Peter Koelewijn won de Lifetime Achievement Award, tijdens de uitreiking van de Buma Awards in Studio 21. Beeld ANP

Koelewijn, wiens carrière in 1960 van start was gegaan met de nummer 1-hit Kom van dat dak af, was in de jaren zeventig in de muziekwereld vooral actief (en heel succesvol) als songschrijver en producer van artiesten als Bonnie St. Claire, Nico Haak, Willeke Alberti en Ria Valk.

De zanger laat weten ‘apetrots’ te zijn. ‘Ik ben heel erg blij met deze hoge Buma/Stemra onderscheiding. Vanaf 1960 ben ik lid van de auteursrechtenorganisatie en ik vond het altijd een hele eer als iemand anders zo in het zonnetje werd gezet. Dat het nu mijzelf overkomt, zie ik als een blijk van waardering voor mijn werk als liedjesschrijver.

Tijdens de uitreiking werd Dj Ben Liebrand onderscheiden met een Gouden Harp en Pepijn Lanen, bekend van De Jeugd van Tegenwoordig, met de Lennaert Nijgh Prijs. Andere winnaars zijn Aart Strootman, die de Classical Award kreeg, en Bart Westerlaken. Hij ontving de Buma Award Filmmuziek voor zijn werk aan Penoza: The Final Chapter. Televisietunemaker Stephen Emmer kreeg een Multimedia Oeuvre Award.

In de categorieën Buma Award Nationaal en Internationaal voor de meest gedraaide en bestverkochte nummers was songfestivalwinnaar Duncan Laurence een van de grote winnaars. De zanger mocht twee prijzen ophalen voor zijn succes met Arcade in binnen- en buitenland.