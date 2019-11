Permanente expo over Annie M.G. Schmidt

Beeld ANP Kippa

De tentoonstelling opent zaterdag 7 december, aan de vooravond van het zilveren jubileum van het museum.

“Het is een eigentijdse ode aan Annie en haar eigenwijze kinderen. Bekende tegendraadse en markante personages als Abeltje, Wiplala, Minoes en Pluk van de Petteflet komen bij ons tot leven,” zegt directeur Aad Meinderts over de interactieve tentoonstelling. Die is mede betaald met gelden die binnenkwamen door middel van crowdfunding.

Schmidt schreef voor iedereen en nam daarmee haar lezers serieus, aldus het museum. “Waarschijnlijk is deze manier van schrijven de reden dat haar verhalen nog altijd fris en aantrekkelijk zijn, ook voor de jeugd van nu. De eigenwijze kinderen in de verhalen zijn zelfbewust, verantwoordelijk en autonoom.”

De tentoonstelling heet dan ook De eigenwijze kinderen van Annie M.G. Schmidt. Vanaf 8 december kan het publiek er terecht.