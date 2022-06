Perfect programma, maar dan graag zonder Tijl Beckand

Het Perfecte Plaatje. Beeld RTL4

Voor alweer het zevende seizoen van het populaire RTL-programma Het Perfecte Plaatje reisde presentator Tijl Beckand met acht min of meer Bekende Nederlanders af naar fotogeniek Argentinië. De eerste opdracht in de tweede aflevering betrof het vastleggen van de voetbalgekte voorafgaand aan een wedstrijd van River Plate. Daarbij was het een handicap dat de meeste kandidaten - Daphne Bunskoek, Tim den Besten, Babette van Veen en Roxanne Kwant – niets met voetbal hadden. Alleen Thomas Berge, Jochem van Gelder en Maurice Lede – niet toevallig drie mannen – liepen er meteen warm voor.

Beckand maakte het Babette van Veen extra lastig door haar te stalken met voetbalweetjes terwijl ze haar perfecte plaatje probeerde te schieten. Tot begrijpelijke ergernis van de actrice: “Dan komt Tijl langs en dat kan niemand hebben.”

Dat probleem had Lips zelf ook nu weer met Beckand, die voortdurend denkt leuk te zijn, ook in zijn ironisch bedoelde voice-overs.

Bij het aankondigen van de tweede opdracht – een naaktshoot met carnavalsmaskers én rookeffecten in een verlaten leerlooierij, je moet er maar op komen – vroeg Beckand aan Van Veen wanneer ze voor het laatst iemand die ze nog maar pas kende naakt had gezien. De actrice gaf wijselijk geen antwoord op deze impertinente vraag.

Het gesol met naaktmodellen, maskers en rookbommen in de verlaten fabriek leverde vermakelijke situaties op die de toch al behoorlijke kijkcijfers nog verder zullen opstuwen. Dat er op de achtergrond sfeermuziek van de Buena Vista Social Club klonk terwijl Cuba en Argentinië toch echt twee verschillende landen en zelfs continenten zijn – daar doet Lips niet moeilijk over. Het Perfecte Plaatje zou een perfect programma kunnen zijn als de presentator ook weggestuurd kon worden - maar dat past helaas niet in het format.

