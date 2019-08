Peperdure tweedehands horloges veroveren de markt

De Amerikaanse talkshowhost Ellen DeGeneres sloeg deze maand, na een bezoek aan het Rijksmuseum, haar slag bij Amsterdam Vintage Watches, de winkel van Jasper Lijfering aan het Singel. Hij is gespecialiseerd in vintage en ‘pre-owned’ horloges. DeGeneres is een Rolexverzamelaar en trakteerde haar vrouw Portia de Rossi eveneens op een mooi vintage exemplaar. Lijfering was niet onder de indruk, vertelde hij aan Shownieuws. Adam Levine en Shawn Mendes waren ook al eens langs geweest. En ook Nederlandse artiesten Bizzey, Lil’ Kleine en Kraantje Pappie weten zijn winkel te vinden.

Lijferings verfrissende aanpak (‘weg met dat stoffige, hautaine gelul’), zijn passie, expertise en uiteraard interessante aanbod spreekt een nieuwe doelgroep aan: liefhebbers die casual in trainingsbroek en gympen op de fiets arriveren of de Ferrari dubbel op de stoep parkeren, en die de verzameling ‘klokkies’ ook zien als investering.

Het is een doelgroep die steeds groter wordt. De Britse luxe tweedehands e-tailer Xupes richt de pijlen nu buiten het Verenigd Koninkrijk als eerste op Amsterdam. Eerder opende Xupes een Europees hoofdkantoor annex winkel in Oud-Zuid (waar ook tassen, sieraden en Cartierhorloges verkocht worden).

Donderdag werd een pop-upstore in de Bijenkorf geopend met zeldzame vintage en pre-owned horloges van Patek Philippe, Audemars Piguet, IWC, Jaeger-LeCoultre, Omega en Panerai en Zenith. Daarmee is het de eerste tweedehandsaanbieder in het warenhuis.

Richard Mille RM-011. Prijs: 241.999 euro. Beeld -

Nieuwe winkels

Met de brexit op de loer wilde Joe McKenzie (32), oprichter en ceo van Xupes, graag een hoofdkantoor in Europa. De keuze viel op Amsterdam omdat ‘een interessant deel van de inwoners’ er geïnteresseerd is in de productgroepen die Xupes online verkoopt (luxe vintage en pre-owned horloges, sieraden, handtassen en kunst). Daarbij is McKenzies vader half Nederlands en heeft het bedrijf enkele Nederlandse investeerders. 70 procent van de Xupescollectie is modern pre-owned, de rest vintage pre-owned, wat wil zeggen ouder dan twintig jaar.

McKenzie begon zijn online horlogebusiness negen jaar geleden in de garage met vader Frank, een accountant met als hobby kunsthandel, die op de centjes lette. Tijdens zijn studie fotografie in Londen verdiende McKenzie een aardig zakcentje met het laten restaureren en verkopen van vintage Cartiers. Het geld om ze in te kopen, verdiende hij in de avonduren als assistent van fotograaf Richard Young, ‘een soort paparazzo’ die alle feestjes en filmpremières in Londen versloeg.

Hij zag de groeiende belangstelling voor gebruikte luxeproducten, maar destijds kleefde er volgens McKenzie nog een vies luchtje aan de handel daarin. “Veel mensen zagen toch voor zich dat de verkoop plaatsvond vanuit een kofferbak op een verlaten industrieterrein. Dat bood ons de mogelijkheid om onze business anders neer te zetten: luxer, betrouwbaar, vol passie en met expertise.”

Inmiddels is de luxe tweedehandsmarkt explosief gegroeid. In 2018 was deze wereldwijd goed voor 22 miljard euro. De helft daarvan betreft Europese aankopen. Het gaat dan voornamelijk (80 procent) om horloges en sieraden.

Joe McKenzie: “Vorig jaar verkochten we met Xupes tweeduizend producten. Dit jaar hopen we dat te verdubbelen. We willen de net-a-porter.com van de pre-owned markt worden. Met behulp van nieuwe winkels – in november opent de tweede in Londen – willen we in vier jaar tijd een omzet van 100 miljoen draaien. Dit jaar zal dat nog iets van 16 miljoen zijn, een behoorlijk agressieve groei, maar realistisch.”

Het Britse watchfinder.com is een geduchte concurrent, maar volgens McKenzie een beetje kil en erg gericht op transacties. “Onze aanpak is persoonlijker, alle horloges worden volledig gerestaureerd in ons eigen servicecentrum, we hebben horlogemakers in dienst met veel ervaring. En we hebben veel geduld. We vinden het leuk als onze klanten naar de winkel komen voor een kop koffie. We bouwen aan langetermijnrelaties.”

Xupes heeft veel beroemde klanten, onder wie model Kylie Jenner. “Vanzelfsprekend dealen we met een heleboel voetballers. Prins Harry? I wish, maar hij is nog niet geweest.”

Topconditie

Vorig jaar verkocht McKenzie een zeer zeldzame Rolex: de ‘Paul Newman’ Daytona 6264 in 18-karaats geelgoud. “Het was onze recordverkoop. Een Nederlandse ondernemer had het horloge al dertig jaar in zijn bezit en had geen idee van de enorme waarde. We hebben hem geholpen met verkopen. Een echt collectors piece waarvan er maar zes zijn gemaakt, in topconditie en met niet één krasje op de doos. Het horloge ging voor 950.000 euro naar een Franse ondernemer in Portugal. Ik ben ’m zelf gaan brengen met een fles champagne en uiteraard veel beveiliging. Waarom iemand zoveel geld uitgeeft aan een horloge? Het staat gelijk aan een vintage Ferrari. Er zijn er maar een paar, veel mensen willen ’m dolgraag hebben en er komt er zelden een op de markt.”

In oktober 2017 ging Newmans eigen Rolex Daytona uit 1968 onder de hamer bij veilinghuis Phillips in New York. Na 12 minuten bieden ging het kleinood voor 15,5 miljoen dollar naar een anonieme telefonische bieder.

Uiteraard is McKenzie op de hoogte van de Rolexbendes die actief zijn in diverse wereldsteden. “We werken met speciale en veel verschillende koeriers, en hebben nauw contact met de politie. Slechts 25 procent van gestolen goederen staat helaas maar geregistreerd, dus kopen we alleen van merken waarmee we een band hebben, van mensen die we kennen, en exemplaren waarvan we de historie kunnen achterhalen. Elke dag krijgen we nephorloges aangeboden, maar onze experts pikken die er zo tussenuit. Er is nog nooit een vals exemplaar doorheen geglipt.”

Patek Philippe Multi-Scale Chronograph. Prijs: 93.529 euro. Beeld -

Minder chic

Het merk Rolex is goed voor 40 of 50 procent van alle verkopen. Meest populair momenteel, volgens McKenzie, zijn de Rolex Daytona en Rolex Submariner.

“Rolex is een krachtig merk met een interessante geschiedenis en de vraag is vele malen groter dan de productie. Voor bepaalde modellen bestaat een wachtlijst van tien jaar. De tweedehandsmarkt biedt ze wel en dus is het ook een uitstekende investering.”

Maar wie koopt er nu een horloge van 30.000 euro of meer in een warenhuis? Dat klinkt toch minder chic? “Het gebeurt echt. De pop-upstore draait al een paar weken zonder dat we er ruchtbaarheid aan hebben gegeven en in de eerste week zijn onze targets al overschreden. In de toekomst willen we dan ook graag op meerdere Bijenkorflocaties een pop-up openen.”

Als iemand een ton te besteden heeft, welk horloge is dan nu de beste investering? “Ik zou gaan voor een prachtige vintage Audemars Piguet, Rolex of een wat oudere Patek Philippe uit de Nautiluscollectie. Die zitten qua waarde in de lift de laatste tijd. Ze zijn zo’n 35 procent meer waard geworden in een jaar tijd. Van Patek zou ik gaan voor een bepaald model 3800 Nautilus in staal, uit de jaren tachtig. Je moet er wel een zoeken met doos en papieren. De conditie van het horloge is het belangrijkste, maar de doos en de papieren kunnen voor een aardige waardestijging zorgen.”

Xupes heeft momenteel twaalfhonderd horloges op voorraad. De kostbaarste in de collectie zijn enkele zeldzame Richard Milles, die 230.000 euro waard zijn. “Later dit jaar hopen we nog enkele zeer exclusieve modellen op de markt te brengen van een verzamelaar in Parijs. Die zullen tussen de 500.000 en 1 miljoen euro per stuk gaan opbrengen.”

Alle concurrenten vissen in dezelfde vijver. Hoe zorgt McKenzie ervoor dat de beste en zeldzaamste exemplaren zijn richting opkomen? “We hebben een goede toevoer en zijn zeer selectief. Zo krijgen we dagelijks vijftig tot honderd designertassen aangeboden en accepteren we er slechts vijf of zes. We zoeken voor al onze producten een bepaalde kwaliteit en focussen alleen op de exemplaren van bepaalde merken die het meest gewild en zeldzaam zijn. We prefer to do only the best.”