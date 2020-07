‘Peepshow Palace’ is een coronaproof podium in het centrum van de stad

In de Brakke Grond is een coronaproof podium opgetrokken. Het ‘Peepshow Palace’ biedt vanaf dinsdag onderdak aan ten minste 144 voorstellingen en concerten.

“Toen alles op zijn gat lag, werd al heel snel dit idee geboren. We waren met De Warme Winkel aan het skypemeeten en iemand opperde een peepshow. Dat is een goeie vorm, vond iedereen, want je zit allemaal geïsoleerd in een hokje, maar tegelijkertijd zit je ook heel intiem in een cirkel.”

Terwijl het Amsterdamse theatercollectief Dood Paard proefdraait in de ronde arena en timmermannen met planken en schotten rondsjouwen, leidt Ward Weemhoff van theatercollectief De Warme Winkel rond in het coronaproof theater dat is opgetrokken in de grote zaal van Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond. Het is een soort Colosseum; een rond bouwwerk van staal en Italiaans populierenhout, met een doorsnede van twintig meter en twee verdiepingen met in totaal 96 cabines.

Het Peepshow Palace, zoals het demontabele theater is gedoopt, biedt vanaf morgen onderdak aan ten minste 144 voorstellingen en concerten; zes dagen in de week, drie keer per dag. “Wij zijn hier heel blij mee,” zegt Daniël de Keizer, muziekprogrammeur bij De Brakke Grond. “We hebben ruim drie maanden niets kunnen programmeren. In die tijd hebben we wel naar alternatieven gezocht, maar er kon vrijwel niets. Dit is een uniek en veilig concept: in een klein hokje naar een voorstelling kijken.”

Intimiteit

Voor de komende maanden is een programma samengesteld, met het Vlaams-Nederlandse collectief BOG., een Paradevoorstelling van Ko van den Bosch, cabaretier Ronald Snijders, Spinvis en de Belgische zanger-gitarist Mauro Pawlowski. De Keizer: “Een Nederlander en een Vlaming; zij sloegen in 2016 de handen al ineen voor het project GrensGeluid, nu gaan ze gezamenlijk iets nieuws neerzetten en ze zullen ook solo optreden.”

Het spits wordt morgen afgebeten door De Warme Winkel zelf; samen met Marieke de Zwaan en Marijn Jongewaard speelt Weemhoff de speciaal gemaakte voorstelling Alleen

Samen. “Dat is geen egoding, maar enthousiasme,” benadrukt Weemhoff. “Het draait om intimiteit. En het is heel erg geworteld in het nu. Intimiteit is door corona een maatschappelijk thema geworden; hoe mensen elkaar aanraken, of mensen elkaar nog wel kunnen aanraken…”

De peepshowopstelling is weliswaar uit nood geboren, het past wel bij De Warme Winkel, meent Weemhoff. “Wij zijn een heel fluïde gezelschap en hebben het altijd leuk gevonden om onder bijzondere omstandigheden en op vreemde locaties te werken – dat is iets wat in ons zit. We hebben in een bunker gespeeld, in een leegstaande winkel, en nu biedt de peepshow een mooi, theatraal podium. Het is eigenlijk een soort vierde wand-toneel, waarin gedaan wordt alsof je met zijn tweeën bent.”

Hoe leuk ook, rendabel is het Peepshow Palace Festival niet, volgens Weemhoff. De Keizer: “Normaal staan hier 180 stoelen, nu honderd. Dit is nu het hoogst haalbare – ook na de versoepeling van de regels.”

Braaf zijn

“Terwijl op Schiphol en in treinen de mensen alweer over elkaar heen struikelen, ziet het ernaar uit dat de culturele sector nog wel even met beperkingen rekening moeten houden – en dat doen we braaf,” aldus Weemhoff. “Iedereen vindt dit leuk, omdat het leuk is om weer voor mensen te spelen. Maar het is 40 procent liefdadigheid. Dit gaat de sector niet redden.”

De Keizer: “En toch is het goed dat het er is. Mensen snakken naar zoiets als dit, het enthousiasme is groot.” Weemhoff: “Ook theaters en musea hebben er lucht van gekregen; we worden al gebeld of dit ding niet hun kant op kan komen. We moeten even kijken hoe het artistiek uitpakt, maar als het slaagt kunnen we op reis naar Rotterdam, Antwerpen en Brussel. Ook als de pandemie verdwijnt, denk ik dat dit ding voorlopig niet in de opslag gaat.”

Peepshow Palace Festival: van 5/7 t/m 31/8 in Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond. Meer info en kaartverkoop: peepshowpalacefestival.nl.