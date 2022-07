Pearl Jam balanceert tussen rockconcert en ziekenbezoek Eddie Vedder

Op maandag speelde Pearl Jam in een uitverkochte Ziggo Dome. De geplande show een dag eerder ging niet door vanwege stemproblemen van zanger Eddie Vedder. Beeld Ben Houdijjk

“Het wordt,” zei Eddie Vedder na een liedje zingen, “een andere avond dan anders. Eigenlijk had mijn keel nog zeker twee weken meer herstel nodig, maar we wilden niet naar huis zonder tenminste nog één show te spelen.”

De stembanden van de zanger van Pearl Jam (57) waren de afgelopen week even wereldnieuws. De rockband die altijd overleeft, viel zomaar even stil en zegde het ene na het andere concert af. Het eerste van een Amsterdams tweeluik in de Ziggo Dome zondag zelfs pas een paar uur voor aanvang.

De keel van Vedder – een week eerder bij een concert in Parijs gegeseld door ‘stof, hitte en de rook van vuurtjes op het terrein’ – bleek telkens onvoldoende hersteld. De Europese tournee van de grungegrondleggers zou vurig moeten eindigen in Amsterdam, maar leek uit te doven als een waxinelichtje.

Toch trad Pearl Jam maandagavond aan. Met dank aan een behandeling van de Voorburgse KNO-arts Marco Franken, vertelde Vedder. Franken, die in eigen land ook Anouk en René Froger behandelde, had duidelijk ook meegedacht over een plan van aanpak voor de avond. Eerst een half uur rustig inzingen, dan versnellen, maar de galmrefreinen aan de zaal overlaten. En nog een keelsparend idee: laat alle bandleden ieder een liedje zingen, zodat je zelf even pauze kunt nemen. Die maatregelen zorgden er, samen met het bekorten van de speeltijd met een kwartiertje, voor dat Vedder toch het einde haalde. “Dit is heel belangrijk voor hem,” zei gitarist Stone Gossard.

Sigaret

Zo werd het inderdaad een volkomen andere Pearl Jam-ervaring dan waarop de band zich al zo’n dertig jaar beroept: niet groots en meeslepend, maar eerder intiem en op momenten zelfs breekbaar.

Die wending zorgde in de zaal – waar tientallen bezoekers overigens doodleuk een sigaret opstaken – grotendeels voor blije gezichten. Zo zagen de fanatieke Nederlandse fans hun idolen nog nooit. Semi-akoestisch speelde de band eerst albumpareltjes als Nothing as it Seems en Off He Goes. Die hoorde deze tournee nog geen enkele zaal. En er waren zelfs nummers – het kleine Better Man en het extra rauwe Alive bijvoorbeeld – die dankzij Vedders vocale craquelé extra lading kregen.

Maar voor wie voor het eerst een Pearl Jam-show bezocht, moet het concert een teleurstelling zijn geweest. Je gunt Vedder – zo ongeveer de sympathiekste rockster op aarde – zonder meer zijn helende avond, maar met zijn continu naar het publiek gerichte microfoon tijdens de refreinen van klassieke songs als Why Go en Even Flow leek hij wel erg op die schnabbelzanger die eigenlijk niet in zijn Mercedes had moeten stappen, maar zijn gage in de lokale discotheek niet wilde laten liggen.

Zo ontstonden twee observaties die nauwelijks te verenigen waren. Kwalitatief gezien was dit vermoedelijk het minste concert dat Pearl Jam ooit in ons land gaf. Tegelijkertijd voelde iedereen hoe intiem en bijzonder de avond was. Alsof we met z'n allen even op ziekenbezoek bij Eddie mochten komen. Die emotionele lading hield zo niet alleen Vedder, maar ook het concert met pleisters overeind.