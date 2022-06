Paulien Cornelisse legt laatste puzzelstukje op zijn plek

Paulien Cornelisse lijkt er in haar nieuwe voorstelling vermakelijk op los te associëren. Net als je je afvraagt of er nog iets van betekenis komt, stromen alle lijnen fraai samen.

Cornelisse stelt in Aanstalten een puzzel voor die officieel uit duizend stukjes bestaat, maar er stiekem slechts 999 bevat. Er blijft een gaatje over. Ondraaglijk natuurlijk en juist daarom een goede oefening voor de vergeefs naar perfectie smachtende mens.

De Engelse taal biedt een beter woord om Cornelisse te omschrijven dan de onze: quirky. Dat wil zoiets zeggen als apart, maar ook charmant en intrigerend. De voorstelling begint nog vrij nuchter, met de herkenbare constatering dat ze in coronatijd veel aanstalten maakte, maar ook veel ‘afstalten’: het maken van plannen bleek eenvoudiger dan ze uitvoeren. En áls ze eens het lusje van haar badjas had gerepareerd, was de voldoening van korte duur.

Cornelisse introduceert meer lijntjes, zoals de operatie aan haar schildklier, het orgaan dat onder meer zorgt voor een juiste afdracht van energie. Echt bevreemdend wordt het als ze live op toneel een Japanse ‘dorodango’ boetseert, een bal van aarde en water.

Het knappe aan Aanstalten is dat de voorstelling als vermakelijk los zand over je heen komt, tot in de laatste twintig minuten opeens het kasteel opdoemt dat Cornelisse al die tijd aan het bouwen was: een ingenieus beeld van de mens, die er alles aan doet om betekenis te creëren. Zelfs als die er niet is of hoeft te zijn. De constructie zit erg goed in elkaar en geeft je bovendien een indruk van hoe haar associatieve en hyper-alerte brein werkt.

Het ronde einde is misschien wel in tegenspraak met die net niet complete puzzel, maar dat scharen we gewoon onder empathie. Het laatste stukje vinden blijft erg bevredigend.