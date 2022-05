Paul Witteman stopt na acht seizoenen met Podium Witteman

Paul Witteman tijdens opnames van Podium Witteman Beeld © JP Heijmans

De presentator heeft de beslissing zelf “met pijn in het hart” genomen. “Ik heb besloten te stoppen omdat het er een goed moment voor is aan het einde van het seizoen en je niet te lang door moet gaan,” aldus Witteman. “Bovendien wil ik ruimte maken voor andere werkzaamheden die ongetwijfeld in het verlengde zullen liggen van mijn passie voor klassieke muziek.”

Het programma is ontstaan uit Wittemans voorliefde voor klassieke muziek, zegt NTR-mediadirecteur Willemijn Francissen. “Deze liefde heeft vorm gekregen in een programma dat acht seizoenen lang elke zondag op NPO 2 vele, vaak trouwe kijkers, heeft doen genieten van klassieke muziek en alles wat musici en andere liefhebbers hierover kwamen vertellen. In al die jaren heeft Paul als boegbeeld van het programma een onuitwisbaar stempel gezet op de klassieke muziekprogrammering van de NTR en de publieke omroep.”

De omroep is met de NPO in gesprek over een opvolger voor Podium Witteman.