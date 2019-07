Paul Verhoeven: ik ben met Hauer mijn alter ego verloren

Acteur Rutger Hauer is op 75-jarige leeftijd overleden, na een kort ziekbed. Hier verzamelen we de reacties.

Paul Verhoeven is met Rutger Hauer zijn ‘alter ego verloren’. Dat stelt de 81-jarige regisseur in een reactie op het overlijden van de acteur met wie hij vijf keer samenwerkte. Zij maakten samen onder meer iconische producties als Floris, Turks Fruit en Soldaat van Oranje.

“Er zijn mensen van wie de aanwezigheid in je leven zo vanzelfsprekend is dat je je niet kan voorstellen dat het opeens afgelopen is,” meldt Verhoeven aangeslagen. “Rutger was voor mij wat Marcello Mastroianni voor Fellini was, een alter ego. Ik herinner mij alleen maar mooie dingen, ook al waren er echt weleens spanningen. Maar dat hoort erbij. Bij elke film dacht ik: welke rol kan Rutger dit keer spelen?”

Verhoeven stelt dat hij via Hauer zich ‘maximaal kon uitdrukken. Rutger was niet iemand die heel lang over dingen praatte. Als je hem een rol gaf, dan dééd hij gewoon. Sommige acteurs hebben die zeldzame gave’.

De regisseur is blij dat producent Rob Houwer hem begin jaren zeventig dwong de jonge acteur te overwegen voor zowel Turks Fruit als Soldaat van Oranje. “Ik dacht: die jongen uit Floris kan toch geen kunstenaar als Jan Wolkers spelen?”

“Ik ben vooral heel droef dat hij er niet meer is. Ik ga hem vreselijk missen,” aldus Verhoeven.

Monique van de Ven: Ik heb Rutger zo bewonderd

Monique van de Ven ‘kan niet bevatten’ dat Hauer is overleden. Dat zegt de 66-jarige actrice in een reactie.

Het tweetal speelde in 1973 samen in Turks Fruit, nog steeds de best bezochte Nederlandse film ooit. De verfilming van het boek van Jan Wolkers werd onder meer genomineerd voor een Oscar.

“Hij heeft 47 jaar deel uitgemaakt van mijn leven,” meldt Van de Ven. “Na het grote succes van Turks Fruit zijn we altijd bevriend gebleven. We waren niet verliefd, maar toch spatte onze liefde van het doek, zoals hij dat altijd zo mooi omschreef.”

De actrice heeft altijd ‘zijn liefde voor zijn vrouw Ineke, zijn compassie voor mensen, zijn nieuwsgierigheid en zijn levensdrift bewonderd. Die mooie, sterke man is nu weg. Ik ben er kapot van en ik zal hem vreselijk missen’.

Een beeld uit de film Turks Fruit, met Rutger Hauer en Monique van de Ven. Beeld -

Carice van Houten: Rutger was een bijzondere snuiter

Actrice Carice van Houten is ‘geschrokken’ van het nieuws van het overlijden van Rutger Hauer. Dat laat zij in een korte reactie weten.

Van Houten deelde de set met Hauer voor de film Black Butterflies, over het leven van de Zuid-Afrikaanse dichteres Ingrid Jonker. Hauer vertolkte de rol van haar dominante vader.

“Het was een grote eer om met hem te werken,” stelt Van Houten. “Het was een bijzondere snuiter.”

Carice van Houten en Rutger Hauer op de première van Black Butterflies. Beeld ANP Kippa

NFF: Hauer was van ongekend formaat

Hauer was een ster ‘van ongekend formaat en van bijzonder groot belang voor de Nederlandse film’. Dat stelt directeur Silvia van der Heiden van het Nederlands Film Festival. “Zodra Rutger in beeld verscheen, kon je niet anders dan naar hem blijven kijken. Hij was zoals Paul Verhoeven ooit zei, een magneet op het scherm.”

De Nederlandse filmwereld moet Hauer ‘oneindig dankbaar zijn voor de herinneringen aan de heldhaftige Floris, zijn gepassioneerde en meeslepende Eric in Turks Fruit en de bravoure waarmee hij Erik Hazelhoff in Soldaat van Oranje neerzette. We onthouden zijn imposante vertolking van de ontvoerde Freddy Heineken, de strenge vader van Ingrid Jonker en natuurlijk de onvergetelijk tragische rol van ‘replicant’ in Blade Runner.”

Op het komende NFF, dat eind september plaatsvindt, wordt zeker stilgestaan bij het overlijden van Hauer, stelt Van der Heiden. De acteur kreeg in zijn leven twee Gouden Kalveren, eentje voor zijn hele oeuvre en één Gouden Kalf voor de Cultuurprijs. Dit is op filmgebied de hoogste Nederlandse onderscheiding.

Minister heeft genoten van werk Rutger Hauer

Minister Ingrid van Engelshoven (Cultuur) is dankbaar voor ‘al het moois’ dat Rutger Hauer heeft gemaakt. “Rutger Hauer is een van de allergrootste acteurs van ons land. Zijn loopbaan besloeg ruim een halve eeuw en strekte zich uit over alle genres: van Sophocles en Shakespeare tot Turks Fruit en Flesh and Blood. Ik heb van zijn werk genoten en ben dankbaar voor al het moois dat hij heeft gemaakt.”