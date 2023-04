Paul van Vliet (1935-2023): een charmante en bescheiden cabaretier die wegbleef van vuilbekken en venijn

Voor Paul van Vliet draaide humor om samen iets vrolijks beleven, nooit om het onderuit halen van een ander. Zijn milde cabaret leverde hem een grote schare fans op, onder wie de koninklijke familie.

Hij had de reactie op zijn overlijden in het land alvast uitgetekend, vertelde Paul van Vliet in 2013 in zijn uiteindelijk laatste voorstelling, Alleen op zondag: ‘Rutte draagt voor uit Majoor Kees en Beatrix spreekt het land toe.’ Een grapje uiteraard, bedoeld om de hysterie van de massale rouw, zoals hij die rond volkszanger André Hazes had gezien, op de hak te nemen.

Grootheidswaanzin, zei Van Vliet lachend om zichzelf. Maar dat Beatrix zich in het openbaar zou uitlaten over Van Vliet lag aanzienlijk meer voor de hand dan dat Rutte (die Van Vliet woensdag roemde als ‘de mooiste stem van Nederland’) tien jaar later nog premier zou zijn.

Met de voormalig koningin onderhield de cabaretier een vriendschappelijke relatie. De twee begonnen in 1956 gelijktijdig aan de Universiteit van Leiden, waar Van Vliet rechten ging studeren. Beatrix werd fan van het mede door Van Vliet opgerichte studentencabaret. Later schreven de twee elkaar briefjes en bezocht Beatrix met regelmaat solovoorstellingen van Van Vliet, die in de pers als ‘hofnar’ of ‘Oranje Paultje’ werd omschreven. ‘De majesteit is fijn publiek,’ zei hij daarover in 2013 tegen het AD. ‘Net als haar familie trouwens. De Oranjes kunnen heel hard lachen, ook om zichzelf.’

In hetzelfde interview ging het ook over de dood. Voor dat ‘heerschap’ zei hij na twee bijna mislukte medische ingrepen en een ernstig auto-ongeluk niet meer bang te zijn. ‘Maar wel voor zijn kwaadaardige hulpjes zoals kanker en alzheimer.’ Daarom was Van Vliet lid van de initiatiefgroep Uit vrije wil, die zich sterk maakte voor gemakkelijker beëindiging van voltooid leven. “Ik gruwel als ik de ellende van leeftijdsgenoten in verpleegtehuizen zie,” zei hij. “Het gemodder van een hele horde die eigenlijk al lang dood had moeten zijn.”

Die laatste verhuizing is Van Vliet bespaard gebleven. Hij stierf na een kort ziekbed op 87-jarige leeftijd in zijn geboorteplaats Den Haag. De talloze ontzette reacties van collega’s op het nieuws tonen hoe geliefd Van Vliet was in de cabaretwereld, die doorgaans niet uitblinkt in warme collegialiteit en bescheidenheid.

Schoppen tegen schenen

Van Vliet maakte charmant cabaret, zoals dat inmiddels nauwelijks meer bestaat: milde, nimmer bijtende humor was zijn handelsmerk. Net als zijn gevoelige liedjes, persoonlijke bespiegelingen en vrolijke typetjes met een opplaksnor of mal hoedje.

Van Vliet zag in cabaretier Wim Kan (1911-1983) zijn grote voorbeeld. De waardering was wederzijds, de twee correspondeerden veelvuldig met elkaar. Kan gebruikte dan ‘Lieve zoon’ als aanhef, Van Vliet noemde hem steevast ‘Vader Kan’.

Van de cabaretiers van zijn eigen generatie voelde Van Vliet zich het meest verwant met Herman van Veen. De twee, beiden behept met een fascinatie voor de merkwaardige gedragingen van de medemens en met talent voor melancholieke liedjes, hadden geen aanleg voor het schoppen tegen schenen.

Met dat andere jaren 70- en 80-icoon, Freek de Jonge, had Van Vliet dan ook minder gemeen. ‘Freek heeft een heel andere relatie met het publiek,’ zei hij in 1990 tegen Vrij Nederland. ‘Hij ziet het als vijand. Ik heb liever vrienden dan vijanden.’

Maar artistieke verschillen weerhielden Van Vliet er niet van om met veel van zijn vakgenoten een hechte vriendschapsband te smeden. Hij gaf jongere vakgenoten als Jochem Myjer en Claudia de Breij onbezoldigd advies. Met Youp van ’t Hek speelde hij jarenlang benefietvoorstellingen voor zijn eigen theater PePijn in Den Haag, dat een tweede leven kreeg als broedplaats voor jong talent.

Driftige Führer

Van Vliet richtte het theatertje in 1964 eigenhandig op. Het betekende het echte begin van zijn cabaretloopbaan, waarvoor hij eigenlijk al twee decennia aan voorstudie deed. In de oorlogsjaren had hij als jongetje in een Haagse tram een imitatie gegeven van de Führer in driftige stemming. Die was zo treffend dat Van Vliet met dank aan twee NSB’ers onder de passagiers bijna in de gevangenis belandde.

Toen Van Vliet jaren later in dienst ging, hield hij in zijn hoofd notities bij over de omgangsvormen in het leger. Die zouden de basis vormen voor Majoor Kees, een van zijn bekendste figuren, een beroepsmilitair die zijn manschappen in een kruising van formeel jargon en ronkend Haags toesprak.

In PePijn trad Van Vliet op met het gelijknamige cabaretgezelschap waarvan ook Ferd Hugas, Rob van Kreeveld en Liselore Gerritsen deel uitmaakten. Met Gerritsen zou hij later trouwen. Nog voor het uiteengaan van PePijn in 1971 maakte Van Vliet zijn eerste solo: Een avond aan zee, in de grote zaal van het Scheveningse Kurhaus.

Paul van Vliet in een scène uit zijn show 'Noord-West', 1971-1972. Beeld ANP

Het bleek het begin van een glansrijke loopbaan, die hem naar de top van het Nederlands cabaret bracht en die typetjes voor de eeuwigheid opleverde. Met die figuren reisde een vast vocabulaire mee dat zijn weg vond naar de Dikke van Dale. ‘Vragen? Geen vragen,’ van Majoor Kees bijvoorbeeld. Of de zinsnede ‘Leuke dingen voor de mensen’ van zijn naamloze boerenpersonage. Misschien wel zijn populairste type was Bram van de Commune, een hippie die was blijven hangen in het era van love, peace and understanding en met wie het ondanks de veranderende tijden nog altijd ‘goeeeeeeeeed’ ging.

Hoewel Van Vliet in de jaren 80 en 90 werd ingehaald door het veel scherpere cabaret van Freek en Youp, bleef hij een grote aanhang houden onder publiek dat niet hield van vuilbekken of venijnig politieke conference.

In 2004 nam hij afscheid van het podium met een groots gala. Van Vliet – inmiddels gescheiden en hertrouwd met Lidewij de Jongh – wilde zich wijden aan zijn werk voor Unicef, waarvoor hij sinds 1992 ambassadeur was. Toch keerde hij terug met wekelijkse shows in de Haagse Koninklijke Schouwburg. Pensioen, zo had hij geconstateerd, was niets voor hem. “Mensen nemen zich voor om dan eindelijk te doen wat ze het liefste willen, maar dat heb ik mijn hele leven al gedaan.”

