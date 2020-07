Paul Römer: ‘Als het zouteloos en nikserig wordt, is het VI niet meer’

Paul Römer: ‘Wij besloten heel bewust de eigen broek op te houden en niet aan het infuus van de overheid te liggen.’ Beeld Reinier Bergsma

‘En van de ene op de andere dag was de omzet weg.” Paul Römer (57) kijkt even bedrukt. De directeur zit achter het bureau in zijn werkkamer in Hilversum. Dat in Amsterdam kan hij binnenkort uitruimen als de tv- en radioactiviteiten van Talpa Network in één pand worden ondergebracht voor, zo zegt hij, ‘een eigen mini-mediapark’.

Het was de voornaamste taak van Römer bij zijn aantreden, maar toen kwam opeens het coronavirus dat de economie een dreun gaf. “Bij Talpa Network werken 1500 mensen die maandelijks een salaris krijgen. Dan krijg je wel even hoofdpijn,” aldus Römer, hiervoor onder meer baas van Endemol en de publieke omroep NTR. Bij Talpa is hij verantwoordelijk voor de radio- en televisietak, dus zowel de zenders Radio 538, Radio 10, Sky Radio, Veronica en Juke als SBS 6, Veronica, Net 5, SBS 9 en Kijk.nl.

Op 19 maart stuurde Talpa-eigenaar John de Mol iedereen een brandbrief. Om de gevolgen van het virus te beperken, volgen ‘draconische maatregelen’, stelde hij. Het suggereert alsof het al een tijdlang slecht gaat met Talpa.

“Je kunt je vraagtekens zetten bij ‘draconisch’, dat was misschien het verkeerde woord. Maar ik vond het geen paniekreactie. Wat wij heel snel zagen, is dat deze crisis meer dan een paar maanden zou duren. Er moesten structurele maatregelen worden genomen. Wij besloten dieper in de kosten te snijden via een reorganisatie. Die voerden we heel snel door, maar we zijn nu wel klaar.”

“Ook al hebben we geprobeerd de reductie van het aantal arbeidsplaatsen zoveel mogelijk te beperken: als je over heel Talpa Network kijkt, spreek je al gauw over driehonderd banen. Nu was dit al niet de meest afgeslankte organisatie. John de Mol en de mensen voor mij zijn drie jaar bezig geweest om bedrijven te kopen en een netwerk samen te stellen. Er was nog niet gekeken hoe dit zo efficiënt mogelijk kon worden ingericht. Met corona kwam een moment om het wél te doen, anders kunnen we het straks niet meer betalen. We hebben het nu kunnen doen met behoud van de kracht van onze organisatie.”

Corona kwam dus eigenlijk niet zo slecht uit?

“Nou, dat is wel héél cynisch. Corona gebruik je niet als een excuus. Er zaten veel mensen bij die hier al 25 jaar werkten, dus er zat veel pijn. Dit waren heel zware maanden.”

Dan wordt geroepen: maar John de Mol is toch steenrijk?

“Terwijl niemand zich afvraagt waarom RTL Nederland 3,5 miljoen euro uit de belastingpot krijgt terwijl RTL-beheerder Bertelsmann tig miljard op de bank heeft staan. Wij besloten heel bewust de eigen broek op te houden en niet aan het infuus van de overheid te liggen. En het is natuurlijk volstrekt vreemd om te denken dat John met zijn privévermogen een een-op-eenrelatie heeft met een zelfstandig bedrijf. Hij heeft dit niet opgericht om er tot het eind der tijden alleen maar geld in te stoppen.”

Wat merkt de kijker en luisteraar van dit alles?

“De luisteraar merkt niets. Radio maken we zelf, we zijn daarbij niet afhankelijk van producenten. De tv-kijker merkt het wel. Zonder reclamegeld kun je niets uitgeven. Dus besloten we een aantal programma’s zoals Miljoenenjacht en de nieuwe quiz Split Screen (met Rolf Wouters, red.), te verplaatsen naar later dit jaar. En voor tv-producenten was het soms onmogelijk programma’s op te nemen. Je kon ook het land niet uit. Op de dag dat de grenzen sloten, konden we op de valreep nog een cameraploeg in Frankrijk krijgen, anders hadden we geen nieuw seizoen van Chateau Meiland gehad. Het voordeel is wel dat het najaar straks buitengewoon mooi wordt met veel nieuwe en grote titels.”

Hoe funest zou een tweede golf besmettingen zijn?

“In de mediawereld zien we een sneller herstel van de reclameomzet dan verwacht. Als dat zo blijft, komen we er wel doorheen. Ik denk ook dat we in Nederland hebben geleerd dat het stilleggen van de complete economie geen houdbare reactie is. Ik geloof niet dat dit bij een nieuwe golf opnieuw gebeurt. Als er toch weer een totale lockdown komt, dan houdt het op. Althans, dan wordt het écht heel moeilijk.”

Een samenwerking met RTL zat er nooit in. Brengt corona jullie weer dichter bij elkaar?

“Veel mensen roepen dat, maar het speelt nu niet. Toch lijkt het me niet uitgesloten als je naar de toekomst kijkt. Het is door John zelf uitgesproken: Nederland is misschien te klein voor zo veel zenders.”

Het nieuwe tv-seizoen wordt volgens u ‘buitengewoon mooi’. Wat kunnen we dit najaar allemaal verwachten?

“De nieuwe 5 Uur Show. En ik verheug me op Hit the Road. Ja, het is wéér een talentenjacht, maar deze vorm is heel anders. Kandidaten auditeren in een rijdende auto met achter het stuur mensen als Edsilia Rombley en Roel van Velzen. Ook Alle Hens Aan Dek wordt een mooie nieuwe titel. Verder is er de Champions League die van Veronica naar SBS 6 verhuist. Dat is een groter podium met een nog breder publiek.”

Waarom een nieuwe vooravond op SBS6 met Dit Vindt Nederland!?

“We denken dat het programma een heel mooie aanvulling vormt in ons vooravondaanbod, direct na de 5 Uur Show. Tussen 6 en 7 uur is voor veel mensen een mooi moment om de gebeurtenissen, dilemma’s en de zaken die de dag kleuren op een goede manier met elkaar te bespreken.”

Lingo en Man Bijt Hond verdwijnen dus na één jaar alweer?

“Ze staan niet in het schema van de vooravond, maar ze zijn niet weg: we kunnen ze op een ander moment terugbrengen. Het wordt een kwestie van puzzelen.”

RTL brengt Big Brother terug, een beetje uw kindje. U en John de Mol lanceerden het ooit. Had u dat niet willen hebben?

“Er is nooit een gesprek over gevoerd met producent Endemol Shine. Maar ik denk ook niet dat we het kunnen betalen. Als je ja zegt en het mislukt, heb je een probleem. En het is natuurlijk uitgesloten dat het ooit nog zo populair wordt als toen. Ik zou het risico nu niet nemen.”

Wat is er eigenlijk gebeurd met Talpa’s plannen om een eigen nieuwsredactie als concurrent van andere media op te richten?

“We waren bezig met het ontwikkelen van een eigen nieuwsapp. Het product zag er best aardig uit, maar toen het bijna klaar was bij de uitbraak van de coronacrisis, keken we of er op dat moment ook geld mee te verdienen viel. Wij constateerden dat dit voorlopig niet het geval zou zijn.”

Een mislukt project dus?

“Dat mag je best zeggen. Maar dit is wat je doet als ondernemer. Soms lukt iets gewoon niet.”

Waar is het misgegaan met Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp bij Veronica Inside?

“We leven in een ingewikkelde, gevoelige tijd. Ik denk dat de corona-isolatie daarbij ook niet geholpen heeft. Er is een hoop opgekropte energie. Dit was een lont in een kruitvat.”

Dat tot ontploffing kwam tijdens die laatste thema-uitzending over racisme?

“Die uitzending was niet zo slecht. Maar de manier waarop de heren vervolgens de discussie met elkaar in de openbaarheid voerden; zo maak je een crisis alleen maar erger. Ik denk verder dat we niet moeten onderschatten hoe groot de druk is op deze mannen in hun privéleven. Het is uit de hand gelopen.”

Hoe groot is de kans dat ze doorgaan?

“Fiftyfifty, waarbij het glas halfvol is. Maar het moet wel VI blijven. Als het zouteloos en nikserig wordt, is het VI niet meer. Daarvoor zullen deze drie mannen wel met elkaar een sessie moeten hebben waarin ze uitspreken of er genoeg vertrouwen is voor een doorstart. Ze moeten het zelf doen. Dat is ook hoe ze binnenkwamen bij Talpa. Ze zijn heel zelfstandig en dulden geen inmenging van wie dan ook.”