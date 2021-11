Paul de Leeuw weet niet door Adeles pr-muur heen te breken

Han Lips schrijft elke dag over wat hij ziet op tv. Vandaag: een krampachtige reünie van Paul de Leeuw met Adele.

Vorige week vroeg Lips zich al af waar Paul de Leeuw toch heen ging met zijn nieuwe programma Busje komt zo. Gisteren kreeg hij het antwoord: naar Londen voor zijn oude vriendin Adele.

In 2008 was ze als piepjonge zangeres te zien bij De Leeuw en sindsdien is ze nog vaak bij hem te gast geweest. Zes jaar terug, bij hun laatste interview, was er nog steeds een klik tussen Adele en Paul en dus gaf Lips De Leeuw een laatste kans. Ook voor De Leeuw is Adele de laatste kans op ouderwets hoge kijkcijfers, gaf hij ruiterlijk toe: “Adele is mijn QR-code.”

Maar er ging zeker een half uur meligheid met Pauls sidekick Hans Kesting aan vooraf voordat Adele in beeld kwam, afgezien van fragmenten uit eerdere interviews van Paul met Adele. Want de belangen bij supersterren zijn zo groot dat aparte ideeën worden afgeschoten door een leger aan assistenten. Dus ging Adele níet in Pauls bus zitten, maar bleef ze in de studio waar De Leeuw een afgemeten 20 minuten interviewtijd kreeg. En onderwerpen als haar scheiding en haar zoon waren verboden, hoewel ze uitgebreid aan bod komen op haar nieuwe album.

Zo werd Pauls interview een vruchteloze poging door de pr-muur heen te breken. De Leeuw probeerde met vragen over eten en cadeautjes de oude sfeer op te roepen, wat deels lukte, maar Adele schoot in de automatische piloot zodra De Leeuw naar de bekende weg vroeg. Het was alsof je tijdens een reünie met een oude geliefde de sfeer van destijds wilt oproepen. Daarmee paste het wel bij Paul de Leeuw, die met elk nieuw programma krampachtig de spontane sfeer van zijn gloriejaren terug probeert te krijgen.

