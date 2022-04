Paul de Leeuw ging er met boter en suiker in bij Verborgen verleden

Paul de Leeuw in Verborgen verleden, NPO2. Beeld -

Paul de Leeuw begon nog lekker nuchter aan de zoektocht naar zijn voorouders in Verborgen verleden. Toen de stamboomonderzoekers bijna waren aanbeland in de middeleeuwen, voelde hij nog nattigheid. “Nog even en ik ben verantwoordelijk voor de kruisiging van Jezus.”

Daarna ging hij er alsnog met boter en suiker in. Zoals BN’ers zich eigenlijk altijd laten meeslepen door dit Britse tv-format. Het is precies waarom Lips graag mag kijken naar dit programma dat wordt uitgevent door de Amerikaanse filmmaatschappij Warner Bros. Als je maar goed zoekt in de archieven, is er altijd wel een voorvader met een spannend verhaal. De keuze is reuze, want met elke generatie terug in de tijd verdubbelt het aantal voorouders.

In de stamboom van Paul de Leeuw waren de programmamakers met wat paardensprongen aanbeland in Noord-Italië, vanwaar een paar verre voorouders rond 1730 op de vlucht sloegen naar het Hollandse Vianen. Het waren Waldenzen, tot ketters bestempelde christenen, leerde hij van een Turijnse professor in een plaatje van een bibliotheek die de boel in zangerig Italiaans haarfijn uit de doeken deed.

Toen hij ook nog eens doorreisde naar de Alpenvallei waar de Waldenzen vanaf de twaalfde eeuw het rijk alleen hadden, vielen voor Paul wel wat puzzelstukjes in elkaar. Zijn oma was ook altijd enorm standvastig in haar geloof! En net als hijzelf waren die vluchtelingen heel ondernemend. En zo sociaal bewogen!

Verdrietig wel: elf generaties geleden, in 1655, overleed een verre verwant in een bloedbad dat werd aangericht onder de Waldenzen. Dan hebben we het dus over één van de ruim tweeduizend aardbewoners uit die tijd waar Paul de Leeuw van afstamt, maar zelf was hij toen al totaal in vervoering gebracht. “Als zij niet naar Vianen waren gevlucht, had ik hier niet gezeten!”

Heerlijke televisie.

