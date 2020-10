Paul de Leeuw en Astrid Joosten nieuw vrijdagduo bij Op1

Beeld ANP

Volgens BNNVARA zullen Paul en Astrid ‘de sfeer en uitstraling van de vrijdagavonduitzendingen uitdrukkelijker het weekendgevoel meegeven’.

In een reactie laten de twee weten erg uit te kijken naar de samenwerking. “Het is een uitdaging om met dit team, naast sfeer maken, ook een iets serieuzere kant van mezelf te laten zien,” aldus Paul. Astrid vult aan: “Ik had heel veel zin om weer gesprekken te voeren op televisie. Dat ik dat ook nog eens met Paul mag doen maakt dat ik me er zeer op verheug. We hebben er erg veel zin in om elke vrijdag een sprankelende uitzending te maken.”

Eerder werd al bekend dat Willemijn Veenhoven en Erik Dijkstra hun werkzaamheden voor Op1 neerleggen. Veenhoven wordt de nieuwe presentator van het NPO Radio 2-programma Spijkers met Koppen en blijft ook het BNNVARA-programma Vroege Vogels presenteren. Dijkstra start begin volgend jaar met een nieuw, wekelijks programma op NPO Radio 1.

Het contract dat Paul de Leeuw met RTL had, werd twee weken geleden ontbonden. De presentator en het mediabedrijf hebben de intentie uitgesproken om op projectbasis te blijven samenwerken. Voorlopig is De Leeuw sowieso nog te zien in Ranking The Stars en Holland’s Got Talent.