Patty Brard en Gordon waren in Japan om bizarre therapieën uit te proberen

Terwijl op NPO 3 Chris Zegers voor het programma Forever Young in Tokio op bezoek ging bij een 84-jarige dj, waren op SBS6 Patty Brard en Gordon op zoek naar eeuwige jeugd, ook al in Tokio. Nog een wonder dat de twee cameraploegen elkaar niet tegenkwamen, bijvoorbeeld toen Patty en Gordon gingen dansen met hoogbejaarde cheerleaders.

De twee lachebekjes waren in Japan om bizarre therapieën uit te proberen. “Want die Japanners zijn zo gek als een deur,” generaliseerde Brard fijnzinnig. Gordon benaderde het iets wetenschappelijker: “De mensen worden hier gemiddeld heel oud, vrouwen 87, mannen 80.”

De therapieën waren uitgezocht op maximaal visueel effectbejag. Eerst mochten Goor en Pat therapeutisch huilen om een filmpje van een kat met een tumor terwijl hun tranen door de huiltherapeut werden gedroogd. Vervolgens moesten ze voor een enzymenbehandeling in een bak aarde van 80 graden liggen. Potgrond volgens Patty, maar het werkte wel louterend op de psoriasis van Gordon. De dag werd afgesloten met de bejaarde cheerleaders waarbij Patty – ex-Luv – de maat niet kon houden. Lachen natuurlijk.

De tweede dag begon met electro-acupunctuur. Gordon leek met zijn gezicht vol naalden op een stekelvarken, hinnikte Patty, maar ook deze therapie miste zijn helende uitwerking niet. Net als de wedergeboortetherapie, waarbij Gordon – ondanks zijn claustrofobie – in lakens werd gewikkeld om zo een terug-naar-de-baarmoederervaring op te wekken.

Uiteindelijk verliet het duo gelouterd Japan. Toch niet zo gek als een deur, die Japanners, dacht Lips.

