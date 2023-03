Patrick van Odijk baseerde zijn debuutroman op de Vermeervervalser: ‘Echt of vals, goed of fout, dat vind ik interessant’

Patrick van Odijks Het meisje van de valse Vermeer is gebaseerd op de opmerkelijke geschiedenis van Han van Meegeren, die kort na de Tweede Wereldoorlog tijdens een geruchtmakend proces bekende dat hij meerdere ‘Vermeers’ had geschilderd.

“Het is goed dat de valse Vermeers van Han van Meegeren er niet bij hangen,” zegt Patrick van Odijk, schrijver van de roman Het meisje van de valse Vermeer. Hij is een paar dagen in Nederland en heeft zojuist de Vermeertentoonstelling in het Rijksmuseum bezocht. “Die zijn veel te lelijk. Ik zag Diana en haar nimfen net ook weer terug. Toen ik dat schilderij vijftien jaar geleden in het Mauritshuis zag, vond het niet mooi, want ik had het Melkmeisje en Meisje met de parel in mijn hoofd. Maar de vermaarde Vermeerkenner en museumdirecteur Abraham Bredius had het aan Vermeer toegeschreven; eerst was het een Nicolaas Maes, maar Bredius bepaalde dat het een jeugdwerk van Vermeer was. Vergeleken met Diana en haar nimfen is De Emmaüsgangers, de allerbeste van alle vervalsingen van Van Meegeren, nog veel lelijker! In Deutschland sagt man ‘Tomaten auf den Augen’; de experts die De Emmaüsgangers aan Vermeer toeschreven, hadden stront in hun ogen. Als je er nu naar kijkt, zie je toch direct dat het geen Vermeer is!?”

Stel Van Odijk een vraag en hij stopt niet meer met praten, in een aanstekelijk mengelmoesje van Nederlands en Duits. Dat zit zo: zijn vader komt uit Maastricht, zijn moeder is Belgisch. In de jaren vijftig zijn ze naar Ravensburg verhuisd, waar hij is geboren en tweetalig werd opgevoed. Het meisje van de valse Vermeer, zijn vorige maand verschenen debuutroman, schreef Van Odijk in het Duits en is vervolgens puik vertaald door Jan Bert Kanon.

Het is gebaseerd op de opmerkelijke geschiedenis van Han van Meegeren (1889-1947), die kort na de Tweede Wereldoorlog tijdens een geruchtmakend proces bekende dat hij meerdere ‘Vermeers’ had geschilderd. In het boek wordt de zaak aan het licht gebracht door Margriet van Hettema – Meg voor vrienden – een jonge, ambitieuze journaliste van Het Parool.

Waar komt het idee voor Het meisje van de valse Vermeer vandaan?

“In 2005 kocht ik Das Doppelleben des Vermeers van de Italiaanse kunstkenner Luigi Guarnieri, waarin ik voor het eerst las over Han van Meegeren. Die kende ik niet, maar ik vond hem direct interessant. Ik heb vervolgens meer over hem gelezen, en toen wilde ik een biografische roman over hem schrijven. Ik ben daar jaren mee bezig geweest, maar op een derde van zijn leven blijven steken. Toen realiseerde ik me dat ik liever mijn eigen verhaal wilde vertellen.”

Wat vindt u eigenlijk van Van Meegeren?

“Van Meegeren was een behoorlijk getalenteerd schilder, maar in de verkeerde tijd. Door Vermeers te vervalsen, wilde hij iedereen een poepje laten ruiken. Om zijn hachje te redden heeft hij bekend dat hij alle vervalsingen had gemaakt, anders hadden er misschien nog steeds schilderijen van hem in musea gehangen. Dát vind ik interessant: echt of vals, goed of fout. Tien jaar geleden is in Duitsland een soortgelijke zaak aan het licht gekomen: Wolfgang Beltracchi bleek jarenlang schilderijen in de stijl van Max Ernst, Fernand Léger en Kees van Dongen te hebben vervalst en verkocht. Ik heb weinig waardering voor Beltracchi, maar ik heb hem toch aangehaald in mijn boek, omdat het zo toepasselijk is op Van Meegeren: ‘Ik maakte schilderijen die in het oeuvre van de kunstenaar eigenlijk niet mochten ontbreken.’”

Het is onmiskenbaar Han van Meegeren, maar in uw boek heet hij Jan van Aelst.

“Van Meegeren heet bij mij Van Aelst omdat ik me vrij wilde voelen om het verhaal te vertellen zoals ik het wilde, inclusief een ander einde. Ik moest de zaken naar mijn hand kunnen zetten. Dat doet een schrijver nu eenmaal, maar vergeleken bij een film als The Last Vermeer ben ik behoorlijk dicht bij de waarheid gebleven. Meg en Bill – de Canadese soldaat die haar love interest wordt – zijn wél van A tot Z aan mijn fantasie ontsproten.”

Abraham Bredius, de vermaarde kunstkenner die De Emmaüsgangers aan Vermeer toeschreef, heeft wel zijn eigen naam behouden.

“Daar heb ik mee geworsteld totdat ik het manuscript aan de vertaler gaf. Van Bredius was bekend dat hij homoseksueel was en dat hij een vreemde relatie had met zijn assistent Joseph Kronig. Dat gebruik ik, maar ik beweer van alles dat ik niet werkelijk kan staven. Er zijn meerdere bronnen die stellen dat Bredius nauwelijks meer kon zien toen hij beweerde dat De Emmaüsgangers een echte Vermeer was, maar dat hij zo blind was dat hij op zijn hond ging zitten, heb ik verzonnen. Hoe dan ook, Bredius heeft zijn werk niet goed gedaan, omdat hij nog één keer een Vermeer wilde ontdekken. Hij is verantwoordelijk voor dat ‘Schlamassel’ – voor dat debacle. Ik vond dat ik hem niet hoefde te sparen.”

Hoe bent u bij Het Parool uitgekomen?

“De Waarheid waren communisten, Trouw calvinisten. Het Parool vond ik sympathiek. En het is de beste naam: Die Parole, met daaronder ‘vrij onverveerd’ – dat vond ik ook heel mooi.”

Er staat af en toe nepnieuws in uw Parool.

“Ja, nee... Het is fictie, hè. Paroolhoofdredacteur Van Zomeren en -uitgever Jules Verelst zijn fictie. Het Parool is in zijn geheel fictie; de nieuwsberichten heb ik met veel plezier geschreven.”

Van Odijk pakt een stapeltje papieren uit zijn tas en laat een kopie zien van Het Parool van 25 februari 1941. “Het meeste is verzonnen, maar in het begin van het boek maakt Meg, die dan nog voor De Telegraaf werkt, stiekem foto’s als er op het Jonas Daniël Meijerplein Joden worden aangevallen. Ze laat ze zien aan een collega, maar die is bang en wil er niks mee doen. Vervolgens belandt ze bij het ondergrondse Het Parool, dat de foto’s wel afdrukt. Pas twee jaar geleden – mijn boek was zo goed als klaar – vond ik via het krantenportaal Delpher bij toeval het ‘Illegale Parool’-archief 1940-1945. Daarin stond precies wat ik vijf jaar eerder had geschreven op basis van de foto’s uit de fotodatabank van het Niod.”

U hebt uw boek geschreven in het Duits, maar het verschijnt vooralsnog alleen in Nederland. Hoe zit dat?

“Toen mijn roman in 2019 zo goed als klaar was, was mijn contact bij mijn Duitse uitgeverij net met pensioen. Maar hij heeft het wel gelezen, en hij vond het goed. ‘Jouw boek moet terug naar Nederland,’ adviseerde hij, en hij heeft me in contact gebracht met een uitgeverij. Toen brak de coronacrisis uit en ging het feest niet door. Anderhalf jaar geleden belde mijn Nederlandse contact opnieuw; hij was op de Frankfurter Buchmesse en er was interesse in mijn boek. Zo ben ik bij Sterck & De Vreese terechtgekomen. Al dat uitstel is achteraf een zegen, want toen ik begon was er nog helemaal geen sprake van een grote Vermeertentoonstelling.”

De titel verwijst naar Vermeer, niet naar Van Meegeren.

“De Duitse titel was Der Maler und das Modell, maar als je in Nederland ‘het meisje’ zegt, denkt iedereen er direct ‘met de parel’ achteraan. Vermeer, meisje en vervalsing, mooi toch?”

Met een lach: “Maar inderdaad, de Nederlandse titel is ingegeven door de marketing.”

Patrick van Odijk: ‘Als ik mijn boek vergelijk met een film als The Last Vermeer, dan ben ik behoorlijk dicht bij de waarheid gebleven.’ Beeld Nina Zimmermann