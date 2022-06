Patrick Lodiers deelde iets te gretig foto’s van zijn eigen stulpje met de woningzoekenden

Manifest Stenenkoorts. Beeld BNNVara

“De woningmarkt is ziek en onze generatie is de klos.” Met die uitspraak als uitgangspunt wordt deze week in de vierdelige serie Manifest Stenenkoorts gezocht naar een oplossing voor starters op de woonmarkt.

Het is geen nieuws dat er in de grote steden een schreeuwend tekort is aan betaalbare woningen, maar ook in Zwolle, een middelgrote stad met 130.000 inwoners, stegen de huizenprijzen vorig jaar met 8 procent. Patrick Lodiers onderzoekt de Zaak Zwolle met drie jonge Zwolse journalisten van rond de 30: twee huurders en één gelukkige huizenbezitter.

Lodiers, zelf huiseigenaar vanaf zijn 31ste, deelde naar Lips’ mening iets te gretig foto’s van zijn riante stulpje met de drie Zwolse woningzoekenden. “Ik zit goed maar mijn geweten knaagt,” bekent Lodiers, en dus helpt hij een oplossing te zoeken.

Dat valt ook in Zwolle niet mee: nieuwbouwprojecten worden tegengehouden door bezwaarmakers zoals de gepensioneerde Joop. Joop is een typische zogenoemde Nimby (Not in my backyard) die protesteert tegen de bouw van een woontoren, omdat het zijn uitzicht vanuit zijn koophuis verpest.

Andere nieuwbouwprojecten in de regio worden gefrustreerd door de nieuwe stikstofregels, aldus projectontwikkelaar Gerrit Jansen: “We worden gegijzeld door de stikstofproblematiek.”

Uitzichtloos voor journaliste Elisabeth, die als 29-jarige veroordeeld is tot een huurhuis van 60 vierkante meter: “Het voelt alsof de toekomst niet kan beginnen.”

Zij mag in de eerste aflevering minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening Hugo de Jonge het Manifest Stenenkoorts aanbieden waarvan het motto luidt: ‘Ikke ikke ikke en onze generatie kan stikken’.

Het vierluik zal geen woonrevolutie ontketenen maar Lips, die zelf zijn wooncarrière op 10 vierkante meter begon, vindt het toch een goed initiatief van BNNVara. Al was het maar omdat drie Zwolse journalisten werkervaring met televisie kunnen opdoen, hopelijk tegen marktconforme prijzen, zodat ze alvast een paar stenen kunnen kopen.

