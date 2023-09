Paroolrubriek Beeldspraak van Bart van der Put genomineerd als beste filmpublicatie

Uit de film Ratatouille.

Bart van der Put (59) schrijft ruim 25 jaar over film voor Het Parool, aanvankelijk als filmcriticus, maar toen de bioscopen tijdens corona gesloten waren, kreeg hij de ruimte om te schrijven over films die hij thuis keek. Dat werd de wekelijkse rubriek Beeldspraak, waarin hij een recente film of bijzondere (film)gebeurtenis koppelt aan scènes, citaten en anekdotes uit films uit alle hoeken van de filmgeschiedenis.

‘Als liefhebber van genrefilms haalt hij veel voorbeelden aan uit films die lang in het verdomhoekje verbleven. Zijn wekelijkse Beeldspraak blijft maar cinefiele vruchten afwerpen,’ aldus het juryrapport.

Van der Put: “Het was sowieso goed voor mij om mijn schrijven over film na 25 jaar wat breder te trekken. In deze vorm kan ik meer kwijt over de filmgeschiedenis en kan ik laten zien dat het nog steeds relevant is wat er vroeger allemaal is gemaakt. En het is fijn dat dat wordt gezien en gewaardeerd.”

Uitreiking op Nederlands Film Festival

Afgelopen week bezag Van der Put de zoen op de mond van de Spaanse voetbalbons Luis Rubiales vanuit het perspectief van Luis Buñuels klassieker Le journal d’une femme de chambre. Een week eerder was het amusementstekort als gevolg van de stakingen van de acteurs en scenarioschrijvers in Hollywood reden voor Van der Put om terug te keren naar de tijd van tijdloze klassiekers zoals The Sopranos.

De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie – ook bekend als de Zwarte Spiegel – wordt op zaterdag 23 september tijdens het Nederlands Film Festival uitgereikt. De andere kanshebbers zijn Basje Boer (voor haar essaybundel Pose), Peter Verstraten (Spookbeeld van de vrijheid), Barend de Voogd (De filmfabriek), Bart Juttmann en Marc Veerkamp (En het woord werd beeld) en Rob van Scheers (voor zijn filmartikelen in de Volkskrant).

De prijs bestaat uit een bedrag van 1000 euro, een penning en een Zwarte Spiegel. Ook wordt de winnaar uitgenodigd om het jaar daarop tijdens de uitreiking een korte voordracht te houden over het belang van goede filmjournalistiek.