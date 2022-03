Parooljournalist Michiel Couzy genomineerd voor de Brusseprijs

Het Parool-journalist Michiel Couzy. Beeld Hilde Harshagen

Couzy en Van Dun schreven Zakenprins. De jacht naar succes van Bernhard van Oranje. In het boek wordt de zakelijke carrière belicht van prins Bernhard van Oranje, zoon van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven.

Voor het boek werd in binnen- en buitenland gesproken met zo’n honderd bronnen rondom Bernhard, van zakenpartners tot oud-werknemers, politici en bekenden. Er werd onderzoek gedaan in allerlei archieven, bij de ­Kamer van Koophandel en het Kadaster en in duizenden pagina’s overheidsdocumenten die dankzij beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur werden verkregen. Het boek bevat onder meer een reconstructie van de uit de hand gelopen huizenaffaire en hoe die past in een loopbaan vol morele mijnenvelden.

Cover van Zakenprins, de jacht naar succes van Benhard van Oranje, geschreven door Michel Couzy en Maarten van Dun. Beeld cover

Mediastorm

Aanleiding voor het schrijven van het boek was de ophef die eind 2017 losbarstte toen door Het Parool een lijst werd gepubliceerd met particuliere huizenbeleggers met meer dan honderd adressen in Amsterdam. Een van de namen op de lijst was die van prins Bernhard van Oranje.

De publicatie kreeg veel aandacht; in heel Amsterdam verschenen posters met zijn afbeelding, cabaretier Youp van ’t Hek noemde hem een ‘maffiose vastgoedprins’. In 2021 leidde het ertoe dat de PvdA vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen een plan voor een ‘Prins Bernhardtaks’ naar ­buiten bracht, waarbij beleggers meer belasting moeten betalen.

Op dinsdag 19 april wordt een shortlist met de overgebleven vijf nominaties bekendgemaakt. De winnaar van de Brusseprijs 2022 wordt op zaterdag 18 juni bekendgemaakt in een live-uitzending van NOS Met het Oog op Morgen.