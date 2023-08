Parool Film Fest sluit af met ‘Perfect Days’ van regisseur Wim Wenders

Yakusho speelt in Perfect Days de eenzame, dienstbare zestigplusser Hirayama, die de schitterende openbare toiletten in Tokio schoonhoudt.

Perfect Days ging eerder dit jaar in wereldpremière op het festival van Cannes en werd daar onderscheiden met de prijs van de Oecumenische jury. De Japanse hoofdrolspeler Kōji Yakusho kreeg de prijs voor Beste Acteur.

Yakusho speelt de eenzame, dienstbare zestigplusser Hirayama, die de schitterende openbare toiletten in Tokio schoonhoudt. Dat is voor hem niet zomaar een baantje: hij stelt eer in zijn werk, boent van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat dat het een lieve lust is en kijkt met een spiegeltje onder de rand of hij niks vergeten is. Als hij in zijn bestelbusje van toilet naar toilet rijdt, luistert Yakusho naar een van zijn talrijke cassettes met muziek van Lou Reed, The Velvet Underground, Van Morrison, Otis Redding en Patti Smith.

Op het programma staan meer films die prijzen in de wacht sleepten in Cannes. De Frans-Vietnamese regisseur Tran Anh Hùng (Cyclo, L’Odeur de la papaye) kreeg er de prijs voor de beste regisseur voor The Pot-au-Feu, een fijnzinnige ode aan de liefde die door de maag gaat. Hierin schittert Juliette Binoche als een vrouw die aan het einde van de 19de eeuw kookt voor een fijnproever met de bijnaam ‘De Napoleon van de Culinaire Kunsten’ (Benoît Magimel).

En de Turkse Kuru Otlar Üstüne won de prijs voor de beste actrice, voor haar rol in het 3,5 uur durende About Dry Grasses van Nuri Bilge Ceylan. Daarin draait het om een zelfvoldane leraar die zeer tegen zijn zin te werk is gesteld op een school in een gat in West-Anatolië en hoopt dat hij zo snel mogelijk wordt overgeplaatst naar Istanboel. Üstüne speelt een met het leven worstelende lerares, die een been is verloren bij een aanslag.

Bijzondere debuten

Ook te zien op Paff zijn Le Livre des Solution van de Franse knutselfilmmaker Michel Gondry en Het Smelt, de debuutfilm van de Vlaamse actrice Veerle Baetens (The Broken Circle Breakdown) die begin dit jaar zeer goed werd ontvangen op het prestigieuze Amerikaanse Sundance Film Festival. In deze gelijknamige verfilming van Lize Spits bestseller uit 2016 schitteren de Vlaamse actrices Charlotte De Bruyne en Rosa Marchant als het hoofdpersonage Eva in het heden en in het verleden.

Een ander bijzonder debuut is Zomervacht van Joren Molter, een verfilming van de gelijknamige roman van Jaap Robben uit 2018 over de 13-jarige Brian, die door zijn vader wordt opgezadeld met de zorg voor zijn meervoudig gehandicapte oudere broer Lucien.

Eerder was al bekendgemaakt dat het festival donderdag 12 oktober opent met Fallen Leaves van de Finse ‘meester van de melancholie’ Aki Kaurismäki. De kaartverkoop voor Paff, een initiatief van Het Parool en distributeur September Film, start in de eerste week van september.