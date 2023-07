Parool Film Fest opent met ‘Fallen Leaves' van Aki Kaurismäki

Van links naar rechts: regisseur Aki Kaurismaki, actrice Alma Pöysti en acteur Jussi Vatanen bij het Filmfestival van Cannes, waar hun film Fallen Leaves de juryprijs kreeg. Beeld ANP

De zevende editie van Paff – een initiatief van Het Parool en distributeur September Film – vindt plaats van 12 tot en met 15 oktober. Met het Ketelhuis als hoofdlocatie, en filmvertoningen in Cinecenter, FC Hyena, FilmHallen, Kriterion en Rialto de Pijp, betekent het festival de (voor)première van een aantal nieuwe bioscoopfilms.

Veel van de films die getoond worden zijn ook geselecteerd voor de grote filmfestivals van Cannes, Berlijn, Venetië en Toronto. Hiermee is het programma een overzicht van de belangrijkste arthousefilms van het nieuwe seizoen. Het Paff presenteert zich als een podium voor auteursfilms, waarin de hand van de regisseur duidelijk zichtbaar is. De openingsfilms op eerdere edities waren onder meer Triangle of Sadness (2022) en Shoplifters (2018).

‘Klassieke’ Kaurismäki

In Fallen Leaves treffen twee eenzame zielen, gespeeld door Alma Pöysti and Jussi Vatanen, elkaar op een doorsnee nacht in Helsinki. Beiden verlangen naar het romantische ideaal van de enige en eeuwige liefde. Door alcoholgebruik falen ze hierin: ze verliezen elkaars telefoonnummers en kennen elkaars namen of adressen niet.

Met zijn negentiende film heeft Kaurismäki een ‘typische’ Kaurismäki afgeleverd – het is niet verwonderlijk dat zijn bijnaam ‘meester van de melancholie’ is. In mei van dit jaar kreeg Fallen Leaves de juryprijs op het Filmfestival van Cannes.

Het was niet de eerste keer dat Kaurismäki in de prijzen viel in Cannes: in 2002 sleepte hij met The Man Without a Past de Gouden Palm in de wacht. Die film werd in dat jaar ook genomineerd voor de Oscar voor beste buitenlandse film.

In 2017 werd zijn film The Other Side of Hope bekroond met de Zilveren Beer, de prijs op het Internationaal filmfestival van Berlijn voor beste regisseur. In hetzelfde jaar verzorgde Eye een expositie over het oeuvre van Kaurismäki. Zijn films zijn buiten Finland geliefder dan erbinnen, mede door zijn nostalgische blik op het met alcohol besprenkelde leven in het Scandinavische land met zijn korte, donkere dagen in de winter.

Vanaf 7 december is Fallen Leaves landelijk in de bioscoop te zien. Tickets voor het Paff zijn te zijner tijd te koop via de website van het Paff en de deelnemende filmtheaters.

