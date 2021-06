Parijs is nog ver voor Ducrot en Van den Berg

Beeld BELGA

‘Kijk daar vaart zo’n fregat. Maarten, heb jij wat met die dingen?,’ vroeg Joris van den Berg. Het was zaterdag, iets over twaalven, en Parijs was nog ver. Heel ver, 3383 kilometer om precies te zijn, de eerste etappe was nog niet eens officieel van start gegaan en de Franse regie toonde fraaie beelden van de Bretonse kust. ‘Nou nee,’ antwoordde Maarten Ducrot. ‘Ik vind het wel mooi hoor, fregatten, maar ik ben nu vooral bezig met dat ze zo gaan koersen.’

De Tour de France is een uitputtingsslag, niet alleen voor de wielrenners, maar ook voor commentaren is het loodzwaar om 21 dagen achter elkaar vol te kletsen.

Wat volgde was een verhandeling over de Pont de l’Iroise van Van den Berg, de op 2 na breedste brug van Frankrijk, die de Élron overspant. ‘Maar rivieren in Frankrijk, daar weet jij natuurlijk alles van Maarten.’ Opnieuw liet Ducrot zich niet uit de tent lokken. ‘Wat ik weet is dat het peloton in 2008 ook over deze brug reed, en toen was het spel al op de wagen.’ Nog 3 weken te gaan, en de toon was gezet.

Het duo Ducrot en Van den Berg (Herbert Dijkstra slaat wegens fysiek malheur over) mag vanwege corona niet naar Frankrijk en dus zitten ze samen in Hilversum naar een tv-scherm te turen. Een stuk relaxter, vindt Ducrot, al blijft het afzien. ‘Soms zit je zes uur naar groeiend gras te kijken,’ zei hij tegen de Volkskrant. ‘Dan voel ik me als een kikker in een pan water die op het vuur staat.’

Lips zat er meteen lekker in. Ducrot die met onbegrijpelijke metaforen strooit, Van den Berg die, als perfecte Dijkstra stand-in, uitweidt over bruggen en kasteeltjes, en een koers die urenlang heerlijk traag voortkabbelt door prachtig Frans landschap. Na vijf uur was de finish bereikt. Er waren valpartijen geweest (Ducrot: ‘Nog nooit vertoond!’ Van den Berg: ‘De Tour wacht op niemand’), een Nederlander pakte de bolletjestrui, de etappe ging naar het Fransman.

Nog 20 lange dagen te gaan voor Joris en Maarten.

