Paradiso viert 30-jarig jubileum van legendarisch Nirvana-concert

Twee maanden voor het concert in 1991 bracht de grungeband het iconische album Nevermind uit. Hierop stonden hits als ‘Smells Like Teen Spirit’ en ‘Come As You Are’. Het optreden werd door onder meer 3voor12 uitgeroepen tot een van de meest legendarische concerten in Paradiso ooit.

Het gehele concert werd door de VPRO opgenomen, en het is daarmee de enige show van Nirvana’s Europese Nevermind-tour die volledig op beeld is vastgelegd. Die beelden worden op 30 november op het witte doek vertoond.

Ook Nirvana-drummer – en later oprichter en voorman van de Foo Fighters – Dave Grohl noemde het in een interview ‘a great show’. Daarin zei hij ook dat Nirvana het type band is dat óf een fantastische show geeft, óf een totale ramp weggeeft. ‘There are bands that can be either the greatest band in the world or a total f*cking train wreck. Nirvana was one of those bands.’

De kaartverkoop voor het jubileumconcert start op vrijdag 8 oktober om 10.00 uur.