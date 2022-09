Paradiso lanceert talentencompetitie de Zonneprijs, hoofdprijs 10.000 euro

Het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. Beeld Lotte Schrander

Vroeger zou het een talentenjacht hebben geheten, nu prefereert Paradiso de term talentencompetitie. “We hebben nog even overwogen het een bandwedstrijd te noemen, maar in ons streven naar diversiteit hebben we toch maar gekozen voor talentencompetitie,” zegt Jurry Oortwijn, woordvoerder van Paradiso. “Deze competitie staat open voor iedereen, niet alleen bands. Hiphoppers zijn net zo welkom. Maar ik denk niet dat het iets is voor volkszangers.”

Waar het om gaat: vanaf 6 oktober strijden in het Zonnehuis in Amsterdam Noord elke eerste donderdag van de maand in acht voorrondes telkens acht popacts tegen elkaar. De winnaars van die voorrondes gaan door naar de finale, die in juni 2023 plaatsvindt in de Grote Zaal in Paradiso. De winnaar van de Zonneprijs wordt beloond met niet alleen een eigen optreden in Paradiso, maar ook met een geldprijs van 10.000 euro.

Het is de eerste keer dat Paradiso een dergelijk evenement organiseert. Zit de Zonneprijs niet in het vaarwater van De Grote Prijs, de al sinds de jaren tachtig georganiseerde muziekcompetitie waarvan de finale vaak in Paradiso werd gehouden? “Stichting de Grote Prijs zit zelfs bij ons in huis,” zegt Oortwijn. “Maar de Grote Prijs is al lang niet meer het evenement dat het ooit was. Zij zitten tegenwoordig meer in de hoek van de talentbegeleiding.”

Zonnehuis

De Zonneprijs is nauw verbonden met Indiestad, de noemer waaronder Paradiso bands uit binnen- en buitenland presenteert op verschillende locaties in de stad. Het Zonnehuis in Noord, een rijksmonument uit 1930, is een van die locaties.

Oortwijn: “Het is een van de mooiste zalen van de stad. Het ligt prachtig op het Zonneplein in Tuindorp in Oostzaan en heeft een indrukwekkend interieur. Het is een zaal met een perfecte capaciteit voor wat kleinere concerten: zittend kunnen er 350 mensen in, staand 400.”

De inschrijving voor de Zonneprijs is inmiddels van start gegaan. “Onze programmeurs selecteren de acts die in de voorrondes komen. In het Zonnehuis worden ze beoordeeld door een wisselend panel van deskundigen uit de muziekwereld: denk aan boekers en mensen van platenmaatschappijen en andere podia.”

Sponsoren

Deelnemers doen tijdens de competitie niet alleen podiumervaring op, maar maken ook kans op media-aandacht. En er is voor de winnaar dus 10.000 euro. Dat is een flink bedrag, beschikbaar door een samenwerking van Paradiso en het Amsterdamse kledingmerk Scotch & Soda. Ook het eveneens lokale biermerk Oedipus is betrokken bij de Zonneprijs.

Geheel des Paradiso’s lijkt sponsoring niet. “We waren zelfs altijd anti,” zegt Oortwijn. “Maar corona heeft veel veranderd. Volgens het nieuwe beleid van de directie van Paradiso mogen er activiteiten op andere locaties in de stad blijven worden georganiseerd, maar moeten die wel kostendekkend zijn. Zo werd het organiseren van een evenement als de Zonneprijs onmogelijk zonder sponsor.”

Meer informatie: www.paradiso.nl