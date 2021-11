Paradiso, Afas Live en Ziggo Dome overwegen concerten te schrappen vanwege nieuwe maatregelen

Mensen staan in de rij voor het Paradiso in Amsterdam. Het Outbreak Management Team (OMT) adviseert het kabinet om een korte lockdown in te voeren om de spreiding van het coronavirus tegen te gaan. Beeld ANP / ANP

“We zitten helemaal vol,” zegt een woordvoerder van Paradiso. “Maar zoals de maatregelen er nu uitzien, moeten we iedereen laten zitten en om acht uur de bar dichtdoen, dat is niet haalbaar.”

De impact is groot. “Juist tegen het einde van het jaar kregen we de grote concerten, met onder meer De Dijk en Guus Meeuwis. Dat moeten we allemaal doorschuiven.” Dat is nog een hele toer omdat de agenda vol zit met eerdere uitgestelde concerten.

Steun

Afhankelijk van de maatregelen die vanavond worden aangekondigd overweegt de popzaal nog of concerten zittend kunnen doorgaan.

De zaal rekent op nieuwe, volledige overheidssteun. “Anders wordt het wel heel moeilijk. We hebben nog te maken met de gevolgen van de vorige lockdown.”

De Amsterdamse punkband Hang Youth heeft zijn concert van deze zaterdagavond in Paradiso naar vijf uur ’s middags verplaatst. Dat wordt vooralsnog het laatste concert in de poptempel. “We gaan eruit met een knal.”

Afas Live en Ziggo Dome

Ook concertpromotor Mojo zal tot begin december alle evenementen doorschuiven waar bezoekers niet kunnen zitten. “Het kabinet heeft voor ons bepaald dat ze niet kunnen plaatsvinden,” zegt een woordvoerder.

Het gaat onder meer om optredens van Nightwish (twee avonden in de Ziggo Dome) en Rolf Sanchez (Afas Live). ”Dat is ontzettend zuur, want een aantal concerten was al doorgeschoven. Het wordt ook lastig om nieuwe data te vinden. We kijken met de acts naar een oplossing.”

Volgens hem hadden veel acts hun concerten al doorgeschoven naar volgend jaar. “De onzekerheid is voor iedereen groot. Wij weten nog altijd niet precies wat nu de gevolgen zijn. We hadden erop gerekend dat we in november van een bezetting van 75 procent naar 100 zouden kunnen, maar nu dreigt het weer helemaal op slot te gaan.”

Creatieve oplossingen

Niet alle evenementen worden afgelast. Festival Thuishaven kondigt op sociale media aan dat het evenement van zaterdag in elk geval doorgaat met aangepaste openingstijden, namelijk van 10.00 uur tot 19.00 uur.

Ook andere horecagelegenheden zoeken creatieve oplossingen. Restaurants Wils en Rijks, beiden van sterrenchef Joris Bijdendijk, introduceren de ‘dunch’: een combinatie van de woorden diner en lunch. Vanaf zaterdag serveren beide restaurants een aangepast menu van 15.30 uur tot 19.00 uur.

“Onze teams hebben snel gebrainstormd en hard gewerkt om er weer het beste van te maken,” zegt Bijdendijk, die hoopt dat de ‘dunch’ een nieuwe trend wordt. “Persoonlijk vind ik het heerlijk om op zondag al om 3 uur lekker te eten, goede wijn erbij, en dan om 7 uur op de bank neer te ploffen – nu wordt het elke dag zondag.”