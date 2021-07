Pandemic blikt terug op de pandemie, maar dat voelt wat voorbarig

De Britse arts Amie Burbridge is een van de geïnterviewden in de documentaire Pandemic: the virus that shook the world.

In de driedelige documentaireserie Pandemic: the virus that shook the world wordt teruggekeken op wat het coronavirus het afgelopen jaar in de wereld heeft teweeggebracht. Altijd goed om de tussenbalans op te maken, maar zo’n terugblik geeft toch de indruk dat we het ergste al achter de rug hebben terwijl we midden in de deltagolf zitten en Nederland donkerrood is gekleurd.

Maar Lips was toch nieuwsgierig naar de persoonlijke verhalen uit de hele wereld. In aflevering een, The shock of the new, worden interviewfragmenten – netjes op anderhalve meter – afgewisseld met de inmiddels bekende journaalbeelden van lege straten en volle ziekenhuizen.

Aan het begin van de pandemie loopt de Chinese foodblogger Qiongyao Xie stevig ingepakt en opvallend goedgemutst door uitgestorven Wuhan. Een jaar later, aan het eind van de aflevering, verbaast dezelfde foodblogger zich erover dat andere landen zo traag waren met maatregelen nemen: “Je hebt het boek voor je neus liggen en je wilt er niet in kijken.”

De Britse arts Amie Burbridge weet wel hoe dat komt: “Zelfs toen covid in Italië arriveerde dachten we: zoiets overkomt ons niet.” Ze raakt nog steeds geëmotioneerd als ze denkt aan haar eerste overleden covidpatiënte: “Ik stond erbij en keek ernaar, ik kon niets voor haar doen behalve haar en haar familie valse hoop geven.”

In de Colombiaanse hoofdstad Bogotá verstrekte hulpverlener Carlos Vladimir voedsel aan armen. “Covid heeft de verschillen in de samenleving nog meer aan de oppervlakte gebracht,” is zijn sombere conclusie.

Het was een aangrijpende en deprimerende docu. Maar de terugblik deed Lips vooral denken aan een nabeschouwing in de rust van een voetbalwedstrijd, met analisten die ten onrechte denken dat de wedstrijd al beslist is.

