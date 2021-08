Pandapunten en gin-tonics: de clichés stapelen zich op in Dertigers

Dertigers Beeld -

Toen de dramaserie Dertigers anderhalf jaar geleden op televisie kwam, schreef Lips na het zien van de eerste drie afleveringen zuinigjes dat hij het ‘aardig’ vond, maar geen ‘overdreven aandrang voelde om veel vaker te gaan kijken’.

Tegen Lips’ verwachting in werd Dertigers een hit, met name door de vele onlinekijkers, en inmiddels heeft BNNVara twee nieuwe seizoenen besteld van de serie over een Amsterdamse vriendengroep. En omdat een tv-recensent ook wel eens te vroeg oordeelt, of er gewoon naast kan zitten, gaf Lips Dertigers een tweede kans.

Maar helaas, opnieuw viel het hem niet mee. Allereerst vanwege de opgestapelde clichés: van glazen gin-tonic met schijfjes sinaasappel en komkommer tot vrouwen die liggend op yogamatjes hun ingedutte seksleven bespreken (“hoeveel pandapunten heb jij?”). Voor sommige kijkers wellicht herkenbaar, maar allemaal weinig origineel. Tel daarbij op: krukkige dialogen, vlakke karakters en een gebrek aan humor (grappen van het niveau ‘... in je broekje’ en een homo die ‘ouwe poepstamper’ wordt genoemd).

Ook de verhaallijn is niet overdreven spannend: het ene stel gaat trouwen, het andere zit in relatietherapie, jonge ouders worstelen met de opvoeding, een moeder wordt vroeg dement. Verder turen de hoofdpersonen voortdurend op hun telefoon: Instagram en Tinder zijn favoriet.

Je zou kunnen zeggen: uit het leven gegrepen, maar tussen het overweldigende aanbod fenomenale series op de verschillende streamingdiensten is dat anno 2021 niet meer voldoende. De lat voor dramaseries ligt hoog.

Maar misschien is het niet eerlijk om Dertigers te vergelijken met al het geweld dat via Netflix, HBO en Disney+ tot ons komt, en moet je het eerder vergelijken met een soap. Goede Tijden, Slechte Tijden voor een jongere doelgroep. Met iets meer hipheid, maar zonder Ludo Sanders.

Reageren? hanlips@parool.nl.