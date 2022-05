Paloma Lanna van modemerk Paloma Wool: ‘Ik wil dat mijn vrienden mijn kleren kunnen betalen’

Een relaxter modemerk dan het Spaanse Paloma Wool is nauwelijks denkbaar. Lokaal geproduceerd in kleine oplages, alleen pop-­upstores, geen seizoenen en de kleinste topjes ever. Modellen hebben het merk al ontdekt, nu verovert het ook Amsterdam.

Paloma Wool, het merk dat populair is onder modellen, is op wereldtournee. In voor het merk strategische steden is steeds vier dagen lang een pop-upwinkel waar de community (in het verleden noemden we dat fans of klanten) elkaar en het team kunnen ontmoeten. Parijs, Berlijn en Kopenhagen werden al afgevinkt. Vorige week was het team te vinden in een galerie in de Amsterdamse Rozenstraat, inmiddels is het vertrokken naar Los Angeles, van daar gaat het door naar New York, Seoel, Tokio en Londen.

Kort voor vertrek was er nog geen locatie in LA gevonden, maar van stress leek geen sprake. Het bedrijf werkt al jaren zo. Een satellietteam van zeven man (ontwerpers, stylisten en marketing) reist mee met oprichter en creative director ­Paloma Lanna ontwerpt door op locatie en ontmoet klanten. Last minute changes zijn schering en inslag, provisorisch gebouwde paskamers dragen bij aan wat Lanna ‘het art and fashion project’ noemt.

Exposities en capsulecollecties

Het draait bij het merk niet om mode-mode, maar meer om ‘waarin heb ik zin vandaag?’, zegt Tana Latorre (36), hartsvriendin van Lanna en producer van ‘het project’. Daarmee doelt ze op exposities die ze organiseren en capsulecollecties in samenwerking met kleine kunstenaars uit diverse landen en disciplines. Momenteel bijvoorbeeld met de Mexicaanse Nika Milano. Screenshots uit haar video’s zijn gebruikt voor prints op strakke tops en jurken.

Ook fungeert het merk als curator voor de community, en die is groot: alleen al 630.000 Instagramvolgers. “We denken nu aan het tijdelijk opzetten van een bibliotheek, waar mensen kunnen samenkomen,” zegt Latorre. “Het merk gaat ook over het ondersteunen van vrouwen. Als een vriendin een out-of-the-boxidee heeft, niet zeggen ‘dat lukt je nooit’, maar gezamenlijk de schouders eronder zetten. Echt, ik ga na acht jaar nog elke dag fluitend naar mijn werk. Een spontane bedrijfscultuur zonder regels voelt erg bevrijdend.”

Oprichter en creative director Paloma Lanna gaat niet zelf achter celebs aan, maar: ‘We fantaseerden er natuurlijk weleens over: stel je voor dat op een dag een Kardashian iets koopt van Paloma Wool.’ Beeld Carly Wollaert

Modefamilie

Paloma Lanna (32) werd geboren in San Sebastian, Baskenland, maar groeide op in Barcelona, de stad waar ze woont met haar man, ceo van Paloma Wool. Ze leerden elkaar kennen tijdens hun businessstudie. Haar ouders zijn de oprichters van Nice Things Paloma S en het inmiddels ter ziele gegane, in de jaren tachtig succesvolle Globe. Haar oma was oprichter van kinderkledingmerk Dang Dang. Als kind reisde ze mee naar fabrieken in het Verre Oosten en Milaan, in Barcelona zat ze boven op het designproces.

Na haar studie werkte ze vier jaar bij haar ouders, in 2014 begon ze haar eigen merk. “Relaxter opgezet, more fun, niet gebonden aan seizoenen, geen sale, geen overproductie. Ik maak wat ik leuk vind in kleine oplage, van sommige stuks maken we er maar vijftig, de max is tweehonderd stuks. We lanceren de items als ze af zijn, we zien ze als tijdloos.”

Beeld Carly Wollaert

Er wordt ‘zo veel mogelijk’ gewerkt met gerecyclede en overstock materialen, de productie vindt plaats in Spanje en Portugal en er wordt samengewerkt met familiebedrijven die al 25 jaar aan haar ouders verbonden zijn. Zo worden de kenmerkende en populaire breisels net buiten Barcelona geproduceerd. Qua maten bedient het merk een grote groep: xs tot 46.

Lanna startte met twintig genummerde sweaters, bedrukt met zelfgemaakte foto’s, waarvan kopers een print cadeau kregen. Inmiddels is de collectie flink uitgebreid. Zo zijn er ook winterjassen, schoenen, tassen, zonnebrillen en sieraden. Prijzen kan ze redelijk houden omdat er geen tussenpersoon is. “Dat is belangrijk voor me, ik wil dat mijn vrienden mijn kleren kunnen betalen.” Ze beheert zelf het Insta-­account, maakt daarvoor bijna alle foto’s en beantwoordt dm’s. “Al heb ik daar tegenwoordig wel hulp bij nodig.”

Ze wil niet dat haar merk een Instagrambrand genoemd wordt. “Sociale media hebben dit project zeker mogelijk gemaakt, maar we zijn geëvolueerd, de collecties zijn beter doordacht en volwassener geworden.” Het merk wordt in Berlijn ook verkocht bij VooStore, naast Miu Miu, Acne Studios, Margiela en Jacquemus. In maart organiseerde ze een eerste show, op het plein voor het Barcelona Museum of Contemporary Art, met styling door Georgia Pendlebury, vertelt ze vol trots. De modellen, een fijne inclusieve mix, doken op straat op tussen de verraste skaters.

Kourtney Kardashian

Naast de bijzondere prints springen de hyperkleine topjes van het merk in het oog, zoals je ze veel ziet op de Balearen. “Kijk naar mijn lichaam,” lacht Lanna, “ik ben zelf het pasmodel.”

De tops blijken zeer geliefd onder modellen. Kendall Jenner, Kourtney Kardashian, Bella Hadid, Kaia Gerber en singer-songwriter Rosalía zijn erin gesignaleerd. Toen Jenner een oranje bandeautop van het merk droeg, stond de telefoon roodgloeiend. “Heel leuk, maar het is niet waar we onze business op draaien,” onderstreept Lanna. “We gaan ook niet zelf achter vips aan. Soms vraagt hun stylist ons iets te leen, soms kopen ze het zelf. We fantaseerden er natuurlijk weleens over: stel je voor dat op een dag een Kardashian iets koopt van Paloma Wool. And then it happened. Oké, done, afgevinkt en verder.”

Beeld Carly Wollaert

