Pakhuis de Zwijger wint beroep tegen ministerie, maar wat de gevolgen zijn is nog onduidelijk

Pakhuis de Zwijger. Beeld Floris Lok

Het cultuur- en debatcentrum vroeg in 2020 subsidie aan om het nationale debatcentrum te worden in de basisinfrastructuur – de onmisbare culturele instellingen. Daar hoort een subsidiebedrag van 250.000 euro bij. De Raad voor Cultuur, die de aanvragen beoordeelt, was toen positief over het verzoek.

Desondanks werd er geen geld toegekend: de concurrentie was te groot. Voor de functie ‘nationaal debatcentrum’ was slechts één plek toe te wijzen en die ging naar De Balie, inclusief de 250.000 euro subsidie.

Pakhuis de Zwijger maakte bezwaar tegen de afwijzing, omdat het oordeel volgens hen gestoeld was op feitelijke onjuistheden. Volgens de Raad voor Cultuur zou het debatcentrum te veel op Amsterdam gericht zijn en de focus leggen op stedelijke vraagstukken.

Volgens Pakhuis de Zwijger klopt dat niet: zij stellen dat zeker 75 procent van de programmering over landelijke, regionale en mondiale thema’s gaat. Ook geven ze aan dat hun bezoekers, live-streamkijkers en sprekers voor een groot deel van buiten Amsterdam komen. Maar de Raad voor Cultuur bleef bij de afwijzing.

Onzorgvuldig tot stand gekomen

Nu, in beroep, geeft de rechter Pakhuis de Zwijger gelijk. De rechtbank berispt de Raad voor Cultuur voor het ‘onzorgvuldig tot stand gekomen advies’. Wat dat betekent voor het debatcentrum blijft echter nog ongewis. Een woordvoerder van staatssecretaris Gunay Uslu laat weten ‘in gesprek te zijn met Pakhuis de Zwijger over een oplossing’.

Egbert Fransen, directeur van Pakhuis de Zwijger, meldt in een appberichtje dat hij ook nog niet weet wat de oplossing wordt. ‘Ambtenaren van OCW zijn nu aan het werk om ons een voorstel te doen gezien de nieuwe situatie. Wij wachten daar nog op.’

Pakhuis de Zwijger ontvangt wel subsidie van de gemeente Amsterdam, 450.000 euro per jaar. Het debatcentrum werd in 2020 met 13 andere instellingen opgenomen in een extra subsidieronde voor de periode 2021-2024.