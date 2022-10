Paff Popcorn Panel over Un Beau Matin: ‘Grote levensveranderingen op een kleine manier afgebeeld’

Jop Leuven. Beeld Malou Hart

Jop Leuven (26), student filmacademie

“Dit is de tweede keer dat ik de film gezien heb, zo prachtig vind ik ‘m. Ik ben enorm fan van de regisseur en heb mijn scriptie geschreven over haar werk. Mia Hansen-Løve is heel goed in het verbeelden van hele grote levensveranderingen op een kleine manier. Zo komen het verhaal en het personage heel dichtbij. Ook door deze film word ik helemaal meegevoerd. Ik vind de grappige momenten mooi afgewisseld met verdrietige momenten; bijzonder hoe ze laat zien dat verlies en het vinden van liefde naast elkaar kunnen bestaan.”

Huib Bergerman. Beeld Malou Hart

Huib Bergman (68), gepensioneerd

“Ik twijfel wat ik van de film vond. Er zaten hele mooie dingen in, maar ik vond sommige verhaallijnen een beetje cliché. Voor mij kwam het thema van zorg erg naar voren; een kritiek van de maker over hoe we met zieke ouders omgaan. Het kan wat liever, het zijn mensen die ook voor jou hebben gezorgd. Ik vind het een goede boodschap, maar ik vraag me af of iedereen het uit de film oppikt.”

Jeanette Haag. Beeld Malou Hart

Jeanette Haag (59), teamleider personeelsadministratie

“Ik vond dat de makers het leven van het hoofdpersonage mooi in beeld hadden gebracht. Het waren alleen zoveel kleine dingen waar ze mee te maken kreeg, dat ik niet wist waar ik me in moest verdiepen. Het ging alle kanten op; van een dochter met pijn aan haar been tot een vader die zijn zicht verliest. Er zat bijna een patroon in, het kan jaren zo doorgaan. Het abrupte einde was daardoor juist wel passend. Verder vond ik het hele mooie acteurs en Parijs is schitterend om naar te kijken - dat waren leuke bijkomstigheden.”

Op Paff worden vier dagen lang (voor)premières vertoond van gloednieuwe kwaliteitsfilms.