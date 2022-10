Paff Popcorn Panel over Narcosis: ‘Met tranen in mijn ogen gekeken’

Luca Achterhof. Beeld Malou Hart

Luca Achterhof (22), student internationale politiek

“Na de film moest ik even op adem komen. Het beklemmende verhaal is zo goed overgebracht dat ik het nog voelde. Alsof je in dezelfde ruimte bent als de personages en tegen ze wil schreeuwen. Het kwam vooral door het film- en acteerwerk dat ik zo meeleefde met het hoofdpersonage Merel. Ook de plot was ijzersterk; ik vond het mooi dat de focus niet lag op het ongeluk, maar hoe de nabestaanden met het rouwproces omgingen. Volgens mij was de verstikkende sfeer in de hele zaal voelbaar. Enorm bijzonder als een film dat kan bereiken.”

Ruth de Baat. Beeld Malou Hart

Ruth de Baat (69), coach

“Ik vond de film mooi in alle opzichten. Het verhaal was prachtig en heel voorstelbaar. De casting was treffend; zelfs de klanten van het hoofdpersonage pasten perfect bij het scenario. En het spel van de kinderen natuurlijk, ongelofelijk. Ik heb met tranen in mijn ogen zitten kijken. Soms dacht ik: praat nou met die kinderen of hou ze vast. Als buitenstaander zie je precies wat er nodig is, en het is schrijnend om te zien dat het niet gebeurt.”

Marcel Molenaar. Beeld Malou Hart

Marcel Molenaar (53), managing director

“Als het een Amerikaanse film was geweest, had er meer nadruk op het duikongeval gelegen. Nu wist het publiek niet precies wat er was misgegaan, maar dat maakte het juist spannend. Ik vond het sterk dat de film niet zo gedramatiseerd was en impliciet bleef in de dialoog. Daardoor was de film soms traag, maar dit is denk ik de juiste manier om een verhaal over rouw te vertellen. Ik ging naar de film zonder verwachtingen, maar ik ben positief verrast.”

Narcosis is zaterdag 8/10 nog te zien in Het Ketelhuis als onderdeel van het Parool Film Fest. Na afloop van de film is er gelegenheid om vragen te stellen aan regisseur Martijn de Jong. Op Paff worden vier dagen lang (voor)premières vertoond van gloednieuwe kwaliteitsfilms.