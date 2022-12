P.C. Hooft-prijs beschouwend proza voor Tijs Goldschmidt: ‘Essayist pur sang en meester van de ironie’

Tijs Goldschmidt: ‘Ik kan eigenlijk nog niet geloven dat deze eer mij ten deel valt.’ Beeld ANP

Dit jaar won hij al de Jan Wolkers Prijs voor het beste natuurboek met de essaybundel Wolven op het ruiterpad. Woensdagmiddag werd in het Literatuurmuseum bekend gemaakt dat hem de P.C. Hooft-prijs 2023 voor beschouwend proza is toegekend, waaraan een geldbedrag van 60.000 euro is verbonden. Een ‘essayist pur sang’, zo kenschets de jury hem onder voorzitterschap van Mirjam van Hengel.

Volgens de jury schrijft Goldschmidt nooit zomaar een populair-wetenschappelijke verhandeling, maar bedrijft hij literatuur. ‘Hij formuleert elegant en bedachtzaam, is een meester van de lichte ironie en zijn formuleringen zijn helder belijnd, zichtbaar zorgvuldig gecomponeerd en van een soepele talige muzikaliteit. Als essayist is hij een verteller die weet dat de inhoud en vorm hand in hand gaan en hij is een meester in het verschuiven van accenten, het leggen van onverwachte relaties en het opkloppen van sleetse verbanden,’ aldus het juryrapport.

De Amsterdammer Goldschmidt promoveerde in 1989 op het onderzoek naar cichliden (baarsachtigen) in het Victoriameer, maar besloot zich vanaf 1993 volledig op schrijven te richten. Een jaar later debuteerde hij met Darwins hofvijver, waarin hij persoonlijke en wetenschappelijke observaties verweeft over zijn veldonderzoeksjaren in Tanzania en de massale verdwijning van vissoorten uit het Victoriameer. Het boek werd genomineerd voor de AKO-literatuurprijs en bekroond met de Kijk/NWO Wetenschapsprijs 1995.

Migranten en vluchtelingen

Daarna publiceerde hij vele essays, gebundeld in onder andere Oversprongen (Jan Hanlo Essayprijs 2001), Kloten van de engel, Vis in bad en Wolven op het ruiterpad. In dat laatste boek verbindt hij volgens de jury met verbluffend vernuft de verspreiding van tulpensoorten met die van migranten en vluchtelingen. ‘Hij laat niet alleen zien hoe beweging en verandering de evolutie voortstuwen, maar ook dat zowel mensen als andere dieren zich steeds nieuwe plaatsen moeten bevechten en hoeveel inventiviteit en eenzaamheid daarbij komt kijken.’

Goldschmidt was vooraf telefonisch ingelicht. “Het is, helemaal afgezien van mezelf, een grote erkenning als je deze oeuvreprijs mag ontvangen. De P.C. Hooft-prijs staat bij mij hoog aangeschreven. Talloze schrijvers die ik heel goed vind, hebben hem gekregen. Ik kan eigenlijk nog niet geloven dat deze eer mij nu ook ten deel valt.”

De P.C. Hooft-prijs, die in 1947 werd ingesteld, wordt jaarlijks toegekend aan Nederlandse schrijvers voor een telkens wisselend genre: verhalend proza, beschouwend proza en poëzie. Eerdere laureaten in de categorie beschouwend proza zijn onder anderen Maxim Februari (2020), Bas Heijne (2017), Willem Jan Otten (2014), Gerrit Komrij (1993) en Hugo Brandt Corstius (1987).