Frénk van der Linden was te gast bij Özcan Akyol. Beeld bnnvara

Méér, dacht Lips, toen De geknipte gast na een stief kwartiertje alweer afgelopen was. Want Özcan Akyol verstaat de kunst van het luisteren en Frénk van der Linden, die gisteren bij hem plaatsnam in de kappersstoel, verstaat de kunst van het formuleren. Een mooi gesprek waarin Van der Linden vertelde over het huwelijk en de scheiding van zijn ouders en wat dat met hem heeft gedaan.

Van der Linden, die een boek schreef over het huwelijk, was door de klappen, soms letterlijk, die hij meekreeg, niet in staat tot het onderhouden van een evenwichtige liefdesrelatie, zei hij. “Ik heb heel lang in mijn eigen vrieskist geleefd.” “Je was de liefde niet waard?” vroeg Akyol. “Er zat iets helemaal scheef in mij,” antwoordde Van der Linden.

De woeste haardos van Van der Linden ten spijt: aan knippen wordt niet meer gedaan in de barbershop van Akyol. Corona, wat anders. Maar de gesprekken zijn er niet minder om. Als volgende week de kappers weer open mogen, hoeft het format niet te worden aangepast, vindt Lips. Oprechte interesse in de ander, daar draait het om. Akyol kan zich inleven in zijn gasten. Je kan een goed gesprek hebben, een spannend gesprek zelfs, zonder elkaar het vuur na aan de schenen te leggen.

Van der Linden vertelde zijn verhaal de afgelopen maand al vaker, over aandacht mag hij niet klagen. Het zou zomaar ook te veel kunnen zijn: wéér Frénk van der Linden. Maar interviewer en geïnterviewde voelden elkaar aan. Akyol is empathisch, Van der Linden voelde zich veilig genoeg om geëmotioneerd te raken.

Als dat nog kon, wat zou je je vader dan vragen, vroeg Akyol. “Kom hier en laten we praten. Echt.” Hoe veel te kort ook, het gesprek tussen Akyol en Van der Linden was precies dat: echt.

Reageren? hanlips@parool.nl.