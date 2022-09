Özcan Akyol: ‘Je gaat Turkse Nederlanders nog beter begrijpen’

Özcan Akyol op reis door Turkije: ‘Het is zo’n complex land. Met mensen die zo tegenstrijdig zijn in wat ze willen.’ Beeld NTR

Zes weken per jaar ging Özcan Akyol (38) als kind met zijn ouders naar Mersin, de havenstad aan de zuidkust van Turkije. Nu is hij terug en zoekt hij het appartement op waar hij vroeger naar de zee kon kijken, speelde en zwom in het zwembad.

Veel is er anders geworden. Het zwembad is leeg. De stad is volgebouwd en de toestroom van Syrische vluchtelingen heeft verdeeldheid gezaaid. Dat laatste probleem stelt Özcan Akyol centraal in de eerste aflevering van De Neven van Eus, een tweede reeks die hij deze zomer opnam. “Mijn moeder noemde Mersin ‘Klein Aleppo’.”

Wat gaan we zien in de docureeks?

“Wat er in Mersin nu gebeurt, kun je een-op-een projecteren op Nederland. Wat de mensen hier vrezen met de vluchtelingen, zie je daar in het groot. Ze zijn bang dat ze hun land kwijtraken aan de buitenlanders, in hun geval Syriërs. Er zijn veel cowboyverhalen. Dat de Syriërs allemaal uitkeringen krijgen.”

“Tegelijk kun je een interessante vergelijking maken met Nederland, want wat gebeurt er straks als er een burgemeester uit Syrië de macht heeft? Nederland heeft die angst ook gekend. En toen kwam Aboutaleb in Rotterdam en is Marcouch burgemeester van Arnhem geworden. Aan de andere kant is het verschil groot: Nederland nam in 2015 55.000 Syrische vluchtelingen op, in Turkije kwamen er 4 miljoen.”

De serie gaat over meer dan vluchtelingen.

“In de tweede aflevering zie je dat Turken enorme ondernemers zijn. Dat zie je ook terug in het Nederlandse straatbeeld. Kijk alleen al in Rotterdam. Hoeveel shoarmazaken er zijn, belwinkels, garages, bakkers, groentemannen, kappers. Waar komt die handelsgeest vandaan? Daarvoor ben ik naar mijn beste vriend in het hoge noorden geweest, het Zwarte Zeegebied. Hij is vier jaar geleden naar Turkije geëmigreerd om te gaan ondernemen. In het algemeen, maar zeker door deze aflevering, ga je Turkse Nederlanders ook beter begrijpen.”

Wat vond u het opvallendst?

“We hebben afleveringen over gastronomie, Istanboel, maar opmerkelijk vond ik die over toerisme. Turkije is heel pragmatisch. Aan de ene kant heb je de all-inclusive resorts. Het ordinaire vreten en zuipen, zeg maar. Maar ze hebben ook een nieuwe markt, namelijk de halal hotels. Daar wordt geen alcohol geschonken, het eten volgens de islamitische wijze bereid en worden de mannen en de vrouwen gescheiden, ook voor het strand. Vrouwen moeten hun camera’s, tablets en telefoon inleveren, want er mag niet gefilmd worden. Wij zijn in Alanya op de plek bij de mannen geweest, waar we wel mochten draaien. Heel surrealistisch, maar kennelijk is er behoefte aan. En niet alleen voor mensen uit Iran of Saoedi-Arabië, maar ook uit Nederland en Duitsland.”

Turkije is toonaangevend op het gebied van cosmetische ingrepen. Heeft u zich daar nog in verdiept?

“Jazeker, Turkije is volgend jaar zelfs nummer één op dit gebied in de wereld. Dat komt omdat zij zich aanpassen. Aan de vraag beantwoorden. Mijn regisseur en eindredacteur Halil Ibrahim Özpamuk drukte het treffend uit: ‘De Fransen zeggen: dit is onze Eiffeltoren, dit zijn onze dorpjes en campings, dit hebben wij te bieden.’ De Turken stellen: ‘Oké, jullie willen cosmetische ingrepen, jullie willen halal resorts? Dan gaan we dat regelen’.”

Heeft deze zoektocht u nog nieuwe inzichten gegeven?

“Waar ik achter ben gekomen: Turkije is zo’n complex land. Met mensen die zo tegenstrijdig zijn in wat ze willen. Totaal geen homogeen land als je kijkt naar de burgers. Wat hen bij elkaar houdt, is de grote liefde voor Turkije. Het is er nooit saai.”

De Neven van Eus, vanaf 4/9 zes zondagen om 20.20 uur, NPO2