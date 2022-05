Özcan Akyol bedreigd, verhuist radio-uitzending naar Hilversum

Özcan Akyol Beeld Joost Hoving

Akyol (38) is schrijver, televisie- en radiomaker en columnist in het AD. Over de aard van de bedreigingen liet hij zich niet uit. “Ik had allerlei smoesjes kunnen verzinnen waarom we hier in Hilversum zitten, maar de werkelijkheid is dat ik momenteel te maken heb met ernstige bedreigingen, die niet alleen mij raken, maar ook mijn gezin en de mensen met wie ik samenwerk. Daarom leek het ons wel verstandig om deze uitzending in Hilversum te maken.”

Akyol omschreef de plek waar het interview met La Lau vannacht werd opgenomen als ‘een soort compound, met alle bedreigingen die er zijn’.

Het is niet de eerste keer dat Akyol wordt bedreigd. Hij krijgt naar eigen zeggen honderden nare berichten binnen. In 2020 werd een 31-jarige man uit Almere veroordeeld tot een taakstraf omdat hij ‘Eus’ en zijn gezin twee jaar daarvoor via Twitter had bedreigd met de dood. Een jaar eerder werd een man veroordeeld tot vier dagen cel, ook wegens bedreiging.