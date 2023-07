Overplaatsing talkshow Nadia naar NPO3 maakt weg vrij voor Eva Jinek

De meest recente uitzending van Nadia in juni. Beeld VPRO

Het persbericht van de VPRO is nog net niet jubelend. De omroep wil de overplaatsing van de talkshow Nadia van NPO1 naar het veel minder bekeken NPO3 allerminst als een tegenvaller presenteren. Liever legt de VPRO de nadruk op het feit dat er, ondanks enige twijfel, wel degelijk een nieuw seizoen komt van de door Nadia Moussaid gepresenteerde talkshow over maatschappelijke problemen.

Ook de teruggang in frequentie – Nadia wordt vanaf oktober niet langer dagelijks, maar voortaan wekelijks uitgezonden – wordt gepresenteerd als winst. ‘Het maakt het mogelijk dat onderwerpen verder uitgediept worden en dat het gesprek na de uitzending zowel online als offline doorgaat.’

Ook presentatrice Moussaid is opgetogen en noemt in een statement de ‘impact van ons programma en wat de onderwerpen losmaakten bij mensen’ als belangrijkste verdienste. Ze kijkt ernaar uit ‘langer de tijd te krijgen om door te praten.’

De evidente bevlogenheid van haar gasten – Nadia nodigt met nadruk géén BN’ers uit – sloeg echter maar zelden over op het kijkerspubliek. Op een van de prominentste plekken van de Nederlandse televisie wist ze geen grote kijkersschare aan zich te binden. De interesse leek gedurende het eerste seizoen zelfs af te nemen.

De Wereld Draait Door

Het overhevelen van de talkshow lijkt echter een tweede reden te hebben. Die ligt besloten in de overstap van Eva Jinek van RTL naar AvroTros. Daar gaat ze ‘een programma over actualiteit en cultuur’ maken.

Het was een aankondiging die twee weken geleden al klonk als de opmaat voor een talkshow in de stijl van De Wereld Draait Door en Khalid & Sophie. Jinek, die meerdere malen aangaf dat het combineren van haar moederschap met presenteren op de late avond bij RTL haar minder beviel, zou daarbij mikken op een plek in de vooravond.

Zo doemde direct een probleem op: op dat tijdstip hebben Khalid Kasem en Sophie Hilbrand net verlenging gekregen tot mei volgend jaar. Dit jaar begon direct daarna de talkshow van Moussaid. Jinek stapt per 1 januari over, maar is voorlopig nog enige tijd met zwangerschapsverlof. Ze stelde bij de bekendmaking van haar overstap pas daarna te zullen nadenken over de invulling van haar nieuwe takenpakket.

Aannemelijk is echter dat ze het vrijgevallen tijdslot van Nadia zal gaan vullen met een eigen show van 19.00 tot 20.00 uur en in het nieuwe tv-seizoen van 2024 hoopt op een steviger positionering (en dus een deel van de zendtijd van Khalid & Sophie).

Opvolger voor DWDD

Sinds het einde van De Wereld Draait Door in maart 2020 is het NPO-vlaggenschip op zoek naar een talkshow die hetzelfde brede publiek aan zich weet te binden als het programma rond Matthijs van Nieuwkerk. De directe opvolger van DWDD werd De Vooravond, gepresenteerd door Renze Klamer en Fidan Ekiz. Hoewel die show degelijke kijkcijfers behaalde, moest die na twee seizoenen het veld ruimen. Volgens de zenderleiding was sprake van ‘een gebrek aan urgentie’.

De belangstelling van de kijkers voor Khalid & Sophie is niet significant hoger, maar de NPO liet recent weten zeer tevreden te zijn over het profiel van het praatprogramma.