Over relaties en affaires in 2021 word je weinig wijzer in Vreemdgangers

Joep Paddenburg en Evrim Akyigit in Vreemdgangers. Beeld Casper Koster

Wat betekenen relaties en affaires in 2021? Vreemdgangers, de nieuwe lunchvoorstelling in Theater Bellevue, had stof tot nadenken kunnen geven. En van de jonge scenarioschrijver Tjeerd Posthuma zou je iets taboedoorbrekends of ongehoords kunnen verwachten, zeker omdat in de aankondiging Esther Perel, dé relatietherapeut die nieuw licht schijnt op vreemdgaan, wordt aangehaald. Maar de kennis die u over de liefde en seks heeft, is na de voorstelling niet verrijkt.

Altijd iets verborgen

Het decor is het appartement van de Vreemdganger (gespeeld door Joep Paddenburg), de kamers zijn gescheiden door muren. Het publiek zit eromheen. Het werkt goed bij dit thema dat er voor het publiek ook altijd iets verborgen is. Gelukkig gebeuren er wat kleine spannende dingen aan de ene kant, maar omdat het daar soms even stilvalt en er enkel ‘veelzeggende’ blikken worden uitgewisseld, kan ik me voorstellen dat de andere helft van het publiek een beetje baalt.

De ergernis zit ‘m in de inhoud. Of de afwezigheid ervan. De voormalige Minnares (gespeeld door Evrim Akyigit) komt op bezoek met een slap excuus. De Minnares heeft een onsympathieke intonatie en maakt flauwe grappen (‘Onder deze kleren ben ik naakt’). De figuurlijke rode vlaggen vliegen je om de oren. Ze zijn beiden labiel, willen wel-niet-wel-niet-wel-niet nogmaals vreemdgaan en ze reduceren liefde meerdere keren tot seksuele aantrekkingskracht. Waaróm had de Vreemdganger geen seks meer met zijn ex? En waarom is hij op zoek naar externe bevestiging, en dat van een oudere vrouw? Zo diep gaat de voorstelling niet.

Progressief? Moderne liefde? Nieuwe blik op monogamie? Niet echt. Late millennials en Gen Z’ers, die meer aan zelfheling doen dan hun ouders, zijn al volwassener dan deze twee.