Over het IJ Festival: makers over hun voorstellingen over rouw, dyslexie en het woonwagenkamp

Het IJ schittert in het avondlicht. De pont meert aan. Wie het festivalhart betreedt moet vechten om een plekje voor zijn fiets. Ook dit jaar is het aanbod overweldigend. In iedere uithoek van de NDSM-werf wordt opgetreden. Overal staan tribunes en decors en wachten bezoekers. Wie trek heeft in zoete aardappelfriet mag aansluiten in de rij voor de Biergarten. Je kunt er verhalen uitwisselen aan lange picknicktafels.

Tijdens Over het IJ krijgen nieuwe en meer gevestigde theatermakers de kans om furore te maken. Neem Unboxed, in voorgaande jaren het Zeecontainerprogramma, waarin een nieuwe generatie makers locatievoorstellingen opvoert van 15 minuten. Of de zes Nieuwe Makers, die gedurende 2023 in residentie gingen bij het festival en een stuk maakten van circa 40 minuten. Onder hen theatermaker Jantien Fick, stadsdichter Gershwin Bonevacia en performer/volkszanger Giovanni Brand. Alle drie weiden uit over hun eigen productie, inspiratie en het publiek waarvoor ze maken.

Jantien Fick – This is not going to end well

Fick neemt plaats aan een ronde tafel op Kapitein Anna, een chique stoomboot aan de NDSM-pier. Pal ernaast speelt ze twee keer per dag haar voorstelling op en rondom een stalen klimrekachtige constructie.

Het idee voor haar stuk dient zich aan tijdens een dagdroom in de trein. Fick: “Ik stond bij een afgrond en boven mij prijkte in neonletters This is not going to end well.” Inspireren liet ze zich door performancekunstenaar Bas Jan Ader. “Hij ervoer een enorme destructiedrang, bracht zich voor zijn werk geregeld in de problemen. Ik zet mezelf ook graag neer op plekken waar het mis kan gaan. Liever maak ik iets kapot zodat het al weg is, in plaats van dat ik het mij laat afnemen.”

In Ficks voorstelling krijgen toeschouwers een inkijkje in haar gedachtenpaleis, waar telkens een nieuwe deur wordt geopend met daarvoor een afgrond. “Soms sta ik letterlijk op de rand van de kade met de stad als decor, dan weer doe ik via tekst en beweging onderzoek naar verdwijnen en je loszingen van alles dat ongrijpbaar is.”

Fick weidt uit over rouw, de dood. Ze verloor familie en vrienden, is bekend met suïcide in haar directe omgeving. “Omdat ik er vertrouwd mee ben, vind ik het minder eng om dergelijke plekken op te zoeken. Ik ben eerder bang voor het feit dat ik er niet bang voor ben.”

Tijdens de presentatie van Ficks voorstelling werd ze benaderd door een vrouw in een rolstoel. “Ze was geraakt omdat ze passages herkende in verhouding tot haar eigen lichaam.” Het gevoel van gemis is hele universele thematiek.”

Fick tuurt door het raam. “Rouw bestaat al op het moment dat je wordt geboren. We raken constant van alles kwijt. Maar er is ook zoiets als voor-rouw. Zo dacht ik ooit een huis te kunnen kopen. Soms ben ik droevig over mijn naïeve kinderdromen en de staat van de wereld.” De theatermaker legt haar handpalmen op tafel, glimlacht. “This is not going to end well gaat over de geheime ruimte in jezelf waar het heel verdrietig kan zijn, maar ook ontzettend mooi.”

Gershwin Bonevacia – Terug naar Prinsenplein

Het is zijn eerste solovoorstelling, gebaseerd op de dichtbundel Toen ik klein was, was ik niet bang (2022). Bonevacia is schrijver en performer. Van 2019 tot 2022 was hij stadsdichter van Amsterdam. Voor Terug naar Prinsenplein gaat hij op zoek naar zijn tienjarige zelf, de kleine ‘Gush’. Hij verdiept zich in zijn afkomst, angsten en taboes, en gaat het gesprek aan met bewoners uit zijn oude thuishaven, Rotterdam-Zuid.

Bonevacia: “Tien jaar is een leeftijd waar we ons concreet weinig van herinneren. In ieder gedicht uit mijn bundel belicht ik mijn (binnen)wereld van destijds. Langzaam ontdekte ik dat de gedichten een soort poëtische novelle vormden. Zo ontstond mijn monoloog. Een programmeur bij Podium Mozaïek zag er een voorstelling in. Nu speel ik op verschillende zomerfestivals. Daarna volgt een tour door het hele land.”

Bonevacia betreedt de bühne in een astronautenkostuum. De tijdreisstoel waarop hij ligt kantelt omhoog. Via uiteenlopende jeugdherinneringen en golvende poëtische teksten verleidt hij je het stuk in. Soms is zijn stem warm en gecontroleerd, dan weer haalt hij uit, schreeuwt.

Rode draad door de voorstelling is zijn dyslexie. “Ik denk dat iedereen het wonderbaarlijk vindt dat ik woordkunstenaar ben geworden. In de voorstelling vertel ik dat ik altijd proactief handelde en zelden bang was voor nieuwe uitdagingen, ook al ervoer ik best eens tegenslagen.” Dat komt prachtig tot uiting in een passage over goede versus slechte kinderen. “Goede kinderen gaan tussen de middag naar huis, slechte kinderen worden verlaten door hun vader.”

Giovanni Brand – Zanger zonder volk

Wanneer Brand voor het eerst een theaterstuk ziet over de Roma valt alles op zijn plek. Ook al groeit hij zelf niet op in een woonwagenkamp, zijn familie doet dat wel. Voor Zanger zonder volk verdiept hij zich in zijn wortels door het voeren van familiegesprekken en bezoekjes aan nog bestaande kampen in Middelburg. Ook bingewatcht hij de RTL-serie Bij ons op het kamp.

Eerder maakte hij Zigeuner kind met traan in 2021, over haantjesgedrag en homohaat binnen dezelfde woonwagencultuur. In zijn nieuwe stuk brengt Brand een ode aan laaggeletterdheid en het leven op vier wielen. Toeschouwers volgen het verhaal van Kleine Lien (Brand), die zich samen met moeder Janie (Janneke Remmers) en broer Grote Lien (Matthijs IJgosse) feestend en bekvechtend door de jaren manoeuvreert.

“Het vertrekpunt was een oud schoolschrift met daarin een verhaal over een ‘vlieder’, een vlinder. Ik dacht aan mezelf als dertienjarige, een jongetje dat zich nog geen zorgen maakte over taal. Op het woonwagenkamp ligt het percentage laaggeletterdheid hoger dan bij ‘het normale volk’. Mijn oma was analfabeet. Ze leerde pas schrijven op haar veertigste, omdat ze vanaf haar zesde op het land werkte.”

Brand blikt vanaf het IJver-terras naar zijn decor verderop. De doormidden gezaagde woonwagen staat op een draaischijf, roteert 360 graden om zijn as en biedt de toeschouwer een inkijkje in het interieur. “Met name de passage waarin moeder Janie vertelt wat het betekent wanneer je zoon het nest verlaat, ontroert me. Janneke is zelf ook moeder en speelt ijzersterk. Ik vroeg me ineens af wat het doet met ouders wanneer kinderen weggaan uit huis. Zeker op het woonwagenkamp, een gesloten gemeenschap waar familie erg belangrijk is.”

Het liefst wil Brand dat er bezoekers komen kijken uit de woonwagenkampen, die zichzelf te weinig gerepresenteerd zien in het theater. Ook maakt hij voor een publiek dat een vertekend beeld heeft van het leven daar. “Speciaal voor de voorstelling heb ik het nummer Ouwe Jongen uitgebracht. Het is een antwoord op Kleine Jongen van André Hazes.”

Over het IJ Festival, 14 t/m 22 juli op verschillende locaties in Amsterdam-Noord.

