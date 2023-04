Over deze New Yorkse club roddelen de grote sterren van weleer er nog steeds op los

Debbie Harry was er serveerster, David Bowie ontmoette er Iggy Pop en punk werd er geboren. De documentaire Nightclubbing, die zijn Nederlandse première beleeft op filmfestival In-Edit, vertelt het verhaal van de roemruchte New Yorkse club Max’s Kansas City.

Wat achteraf zeker Europeanen nogal verbaast, is het bord dat aan de gevel hing. In grote letters werd meegedeeld dat binnen steaks en lobster konden worden gegeten. Er zullen in de jaren zestig en zeventig meer van zulke uithangborden zijn geweest, maar het is niet helemaal wat je verwacht bij een tent die geldt als een van de geboorteplekken van de punk.

Europese punks die eind jaren zeventig New York aandeden, wisten niet wat ze meemaakten. Max’s Kansas City, een van de ruigste clubs van de stad, was behalve punkhol ook restaurant. Kom maar door met die biefstukken!

Dat het er evengoed meer dan wild aan toeging, wordt nog eens onderstreept door Nightclubbing, een documentaire van de Spanjaard Danny Garcia, die eerder films maakte over The Clash en The Rolling Stones.

Nightclubbing heeft als ondertitel The Birth of Punk Rock in NYC. In de tweede helft van de jaren zeventig was Max’s Kansas City inderdaad een van de twee New Yorkse geboorteplekken van de punk. De ander was het nabijgelegen CBGB’s. De zaken waren zware concurrenten, maar trokken een zelfde cliëntèle en programmeerden beide punk- en newwave-acts als The Ramones, Blondie, Talking Heads en Patti Smith.

Andy Warhol

Dat CBGB’s een grotere historische reputatie heeft moet komen doordat de club het veel langer volhield, tot wel 2006. Max’s Kansas City sloot al in 1981 de deuren. Daar staat tegenover dat Max’s al in 1965 openging. Van punk had toen nog niemand gehoord, maar de zaak was wel een vaste hang-out van Andy Warhol en zijn coterie. Ook de door Warhol geïnitieerde groep The Velvet Underground, een van de grote voorlopers van de punkbeweging, trad er vaak op.

Voordat in de jaren zeventig in Max’s Kansas City de punk definitief losbarstte, deed glamrock het er een tijd ook goed. Alice Cooper was er kind aan huis. In de lange stoet pratende hoofden die in Nightclubbing aan het woord komt, is hij een verrassend vlotte en amusante prater. Hij ziet er als zeventiger ook nog heel patent uit. Andere muzikanten die in de documentaire aan het woord komen, zien er soms uit of ze elk moment hun laatste adem kunnen uitblazen.

Goede verhalen

Maar wat een goede verhalen hebben al die oude knakkers te vertellen. Over Debbie Harry, de latere zangeres van Blondie, die serveerster was in Max’s Kansas City, over David Bowie die er kunstbroeder Iggy Pop ontmoette, over Bruce Springsteen die er zijn platencontract tekende, over de enorme hoeveelheden drugs die er werden gebruikt, over de seks die werd bedreven in de toiletten...

Flink geroddeld wordt er door sommige van die pratende hoofden soms ook. Vooral punkzangeres Jayne County, een trans vrouw die in Max’s zonder problemen werd geaccepteerd, kan er wat van. Zou het waar zijn dat, zoals ze vertelt, Dee Dee Ramone zijn heroïneverslaving bekostigde met sekswerk? En of het historisch accuraat is dat in de kelder van Max’s Kansas City vals geld werd gedrukt, zoals andere sprekers beweren, valt ook te bezien.

Nightclubbing - The Birth of Punk Rock in NYC, Melkweg, vrijdag 21 april om 20.45 uur. Na afloop is er een Q&A met regisseur Danny Garcia. Vanaf 23 uur verzorgt het Amsterdamse platenlabel Wap Shoo Wap Records een afterparty in Café De Koe.