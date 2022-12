Over de waarde van Oscars en Gouden Palmen: wat kan mij dat klatergoud nog schelen?

Saul Tenser (Viggo Mortensen) droomt niet over een bekroning in ‘Crimes of the Future’. Beeld Alamy

Quizvraag: welke film won op 27 maart 2022 de belangrijkste Oscar? Het gaat om de winnaar in de categorie Best Picture. Dit is geen strikvraag. Het juiste kaartje zat dit jaar in de allerlaatste envelop van de avond. Is er iemand die het weet? U mag spieken in alle terugblikken op 2022. Niets gevonden? Het gaat om een Amerikaanse versie van een Frans-Belgische coproductie uit 2014. Die hartverwarmende voelgoedfilm heette La Famille Bélier. De Franse familie deed goede zaken in onze filmtheaters en trok in Frankrijk zeven miljoen bioscoopbezoekers. Het was een soort Intouchables maar dan over een dove familie met een zingende dochter. Maar we zoeken de titel van de Amerikaanse Oscarwinnaar. Niemand?

Er werden nog meer Oscars uitgereikt op de 94th Academy Awards. Die herinneren we ons ook al niet meer. Dat is begrijpelijk: maart is lang geleden en er gebeurt zoveel tegenwoordig. Maar wie oh wie won die laatste Oscar? Ik zie u denken, weet u het misschien?

Ach man, hou toch op met die stomme quiz! Wat kan mij dat Amerikaanse klatergoud nog schelen? Dat gaat toch helemaal nergens over?

Een staande ovatie

Inderdaad. Maar als ik de naam Will Smith laat vallen weet iedereen meteen waar het dan wel om draaide op dat prijzengala in maart. Presentator Chris Rock maakte een geintje over het kaalgeschoren hoofd van de vrouw van Will Smith en die liep het podium op en sloeg Rock in het gezicht. Daarna nam Smith weer plaats naast zijn vrouw en riep hij twee keer: “Keep my wife’s name out your fucking mouth!” Dat laatste werd in veel landen weggepiept. Er zijn grenzen. De ‘neukende mond’ werd obsceen bevonden.

Veertig ongemakkelijke minuten later won Smith tot overmaat van ramp een Oscar en kreeg hij van alle getuigen in de zaal een staande ovatie. Die Oscar kreeg hij ongetwijfeld voor zijn rol in King Richard. Dat stond op het kaartje in de envelop. Maar was die staande ovatie ook bedoeld voor Smiths acteerprestatie in de tennisfilm of juichten de getuigen de klap en de mond toe? Kan iemand die mensen oproepen om naar hun motieven te vragen?

Naar de motieven van Smith hoeft niemand te vragen. Hij kreeg een Oscargalaverbod van tien jaar en strooide met de tegeltjeswijsheden over de maakbare mens die hij al jaren bezigt. Leven is zwoegen. Ik zat fout. Het werk aan jezelf is nooit gedaan. Maar ik doe echt ontzettend mijn best, edelachtbare!

Uitzonderlijke Palm

Dat deden er meer. De makers van CODA bijvoorbeeld. Zij deden hun best en wonnen de allerlaatste en belangrijkste Oscar van de onvergetelijke avond waarop de hand van Will Smith het gezicht van Chris Rock trof. Dus welke film won Best Picture? Iemand?

Niemand?

Nee, het ging nergens over in Hollywood. Maar in Cannes gebeurde het. Daar won Tom Cruise een Gouden Palm met de straaljagerfilm Top Gun: Maverick. Die uitzonderlijke Palm werd hem niet toebedeeld door de festivaljury maar was een geste van festivalchef Thierry Frémaux, die Cruise wilde eren voor diens verdiensten als filmster, publiekstrekker en redder van het mondiale bioscoopwezen.

Daar zit wat in: Cruise verdomde het om tijdens de pandemie op een streamingservice in première te gaan. Netflix kan de pot op en Apple+ mag CODA hebben, voor Tom Gun Cruise is het IMAX of niets. Zijn straaljagersucces was groot: de zalen zaten weer vol. Net als bij Spider-Man: No Way Home dat een paar maanden eerder nog meer publiek trok. Kan Marvel dan ook een Gouden Palm tegemoet zien?

Taboedoorbrekende films

Vragen, vragen, zoveel vragen. Het was me het quizjaartje wel. Ik kan me vergissen maar het zou me niet verbazen indien de bekroningen en prijzen steeds meer aan glans en betekenis inboeten, nu de motieven van de prijsverstrekkers voortdurend ter discussie staan. De nieuwe beste film aller tijden is te woke bevonden en de Oscars waren dat al. Als Tom Cruise een Gouden Palm wil moet hij op de rode loper plaatsnemen.

Ik had graag gezien dat de Canadese filmmaker David Cronenberg een echte Palm kreeg, maar de jury besliste anders. In 1996 veroorzaakte zijn meesterwerk Crash een schisma in de jury, waarop voorzitter Francis Ford Coppola een speciale prijs ‘voor originaliteit, moed en dapperheid’ aan zijn Canadese collega gaf. Crimes of the Future is geen tweede Crash, maar de taboedoorbrekende films complementeren elkaar en spoken lang door het hoofd. Net als de vraag welke film dit jaar de Oscar voor Best Picture won. Iemand?

Niemand?