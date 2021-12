Ouwe jongens krentenbrood over 17 jaar onrecht bestrijden: Kees van der Speks docu over Peter R. De Vries

Voordat Kees van der Spek zelf prominent in beeld kwam als onrechtbestrijder, werkte hij 17 jaar met Peter R. de Vries, als regisseur van diens programma’s. Beeld ANP

Kees van der Spek is vooral bekend van programma’s als Oplichters in het buitenland en Oplichters aangepakt. Maar voordat hij zelf prominent in beeld kwam als onrechtbestrijder werkte hij 17 jaar met Peter R. de Vries, als regisseur van diens programma’s.

Tussen 1995 en 2012 maakten ze tientallen reportages in Nederland maar ook in landen als Peru, Libanon en de VS. Uit die samenwerking ontstond een vriendschap die zo ver ging dat ze elkaar bij hetzelfde koosnaampje (‘Sgra’) noemden. Van der Spek is ook degene die bij toeval het laatste interview met Peter R. de Vries had, anderhalve week voordat de bekendste crimefighter van Nederland werd neergeschoten.

Geen snoepreisjes

Het interview, in juni in de A’DAM Toren, maakte deel uit van een podcast over misdaadverslaggevers en dat er ook een camera bij aanwezig was maakt het een prima kapstok voor een terugblik op de carrière van Peter R. de Vries, gelardeerd met archiefmateriaal en stoere verhalen over hun reizen samen. Van der Spek maakte er een documentaire van die nu te zien is op Videoland.

De maker noemt het zelf ‘een gesprek tussen twee maten die 17 jaar avonturen beleven’ en inderdaad heeft de documentaire een hoog ouwe-jongens-krentenbroodgehalte, zonder dat het storend wordt. Van der Spek wilde dan ook ‘niet de strenge Peter laten zien, maar Peter zoals hij echt was. Iemand waar je ook mee kon lachen’.

Dus zien we de twee dollen op het strand of op een vliegveld, en bewijzen vele bloopers dat De Vries zijn teksten zelden in één keer foutloos uitsprak. Maar een verzameling geestige vakantiefilmpjes wordt het nooit, daarvoor is de staat van dienst van De Vries te groot. En wanneer een ver oord ter sprake komt noemt Van der Spek ook altijd snel de zaak waarvoor ze daarheen reisden, om niet de indruk te wekken dat het snoepreisjes waren.

Beerput

Zo waren ze onder meer op Aruba en in Peru voor de verdwijning van Natalee Holloway waarvoor ze Joran van der Sloot met een verborgen camera een bekentenis ontfutselden. De reportage over de zaak Natalee Holloway leverde het tweetal in 2008 een International Emmy Award op, de belangrijkste internationale televisieprijs.

Desondanks beschouwde De Vries zijn tientallen reportages over de Puttense moordzaak als zijn belangrijkste bijdrage aan het bestrijden van onrecht: dankzij zijn vasthoudendheid kwamen twee ten onrechte veroordeelde mannen vrij.

De vele fragmenten uit de 10.000 banden materiaal waaruit Van der Spek kan putten tonen De Vries – vaak nog met snor – als de onverschrokken crimefighter met openingszinnen als: “Hé Bert, ik kom even informeren waarom jij je vrouw hebt vermoord in de beerput hebt gegooid.” Denk het nasale toontje er zelf bij.

Of hij ooit bang was geweest, vraagt zijn vriend Kees van der Spek. “Ja, in mijn jeugd toen ik met een slecht rapport naar huis moest.” Het lijkt stoere praat, maar wie De Vries met een verborgen camera een louche kroeg in de Bijlmer binnen ziet gaan om een voortvluchtige moordenaar te confronteren moet constateren dat De Vries inderdaad voor de duvel niet bang was.

Dat de documentaire een tikje larmoyant eindigt is Van der Spek maar vergeven: hij raakte op een vreselijke manier een van zijn beste vrienden en leermeester kwijt.

Het Laatste interview met Peter R. is te zien op Videoland. Op 27 december zendt RTL4 om 20.30 uur de documentaire Staand verder leven: na de moord op Peter R. de Vries uit, gemaakt door Ewout Genemans.