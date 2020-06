Outsider Sander Kollaard wint Libris Literatuur Prijs

Winnaar Sander Kollaard. Beeld Susanna Erlandson.

Maar de jury werd blij en ook wat sentimenteel ‘van Henkerigheid’, zo blijkt uit het juryrapport. Uit het leven van een hond gaat over Henk, een IC-verpleegkundige – in tijden van corona niets minder dan een held, maar bij Kollaard eerder een antiheld. Het is een boek dat draait om het kleine en dagelijkse. ‘Over een heel gewoon leven waarin niets aan de hand is en dat juist daarom soelaas biedt.’

De winnaar werd maandagavond in de uitzending van Nieuwsuur bekend gemaakt nadat het traditionele Librisdiner in het Amstel Hotel in mei was afgesteld. Kollaard, die in Zweden woont en niet naar Nederland kon komen, vernam het nieuws via een rechtstreekse verbinding. De andere genomineerden waren Saskia de Coster (Nachtouders), Wessel te Gussinklo (De Hoogstapelaar, winnaar van de Bookspot Literatuurprijs 2019), Oek de Jong (Zwarte schuur), Marijke Schermer (Liefde, als dat het is) en Manon Uphoff (Vallen is als vliegen).

Jurylid Bo van Houwelingen vertegenwoordigde in de uitzending juryvoorzitter Ionica Smeets, die door omstandigheden niet aanwezig kon zijn. Dat er dit jaar geen feestelijke uitreiking van de Libris Literatuur Prijs kon zijn, aldus de jury, wil niet zeggen dat de literatuur niet kan worden gevierd. “Dat kunnen wij nu misschien wel beter dan ooit. We zijn thuis, met alle tijd én behoefte aan troost. Omstandigheden waarin het boek kan floreren.”

Pendant

Uit het leven van een hond (uitgeverij Van Oorschot) werd al voor de pandemie als winnaar verkozen, maar vormt volgens de jury een bescheiden pendant tegenover de ingrijpende gebeurtenis waarvan we de gevolgen nauwelijks kunnen overzien. De ‘diepzinnige, ontroerende en humanistische’ roman over de tegelijk sullige en innemende vijftiger Henk met zijn zieke hond Schurk laat de lezer denken over de waarde van een mensenleven. “Een boek met een positief mensbeeld, dat ons schokken van herkenning heeft bezorgd, lessen in levenskunst en oprecht leesplezier.”

De spanning van het boek zit volgens de jury vooral in Kollaards zinnen. “Kollaard schrijft alsof hij praat met de lezer, gezellig, haast met een kopje thee erbij. Maar we merken al snel dat er meer steekt achter die knusse toon, achter de lichtvoetige zinnetjes. Dit is geraffineerder, voel je, en je moet zorgvuldig lezen. Kollaard weet namelijk precies wat hij doet. Hij sluit aan bij een rijke literaire traditie, zonder dat hij de lezer lastig valt met onnodige hoogdravendheid.”

De jury bestond naast Ionica Smeets (hoogleraar Communicatiewetenschap Universiteit Leiden) en Bo van Houwelingen (literair criticus van de Volkskrant) uit Dirk-Jan Arensman (literair recensent van Het Parool en de VPRO Gids), Christine Otten (schrijver en theatermaker) en Ronald Soetaert (emeritus hoogleraar Cultuur & Educatie, Universiteit Gent). Vorig jaar won Rob van Essen de prijs met zijn roman De goede zoon. Aan de Libris Literatuur prijs is een bedrag van 50.000 euro verbonden.