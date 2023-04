‘Oud-Zuid is dun, knap, botox en vooral nep,’ aldus realityster Daan van Goud Zuid

De dames van Goud Zuid. Beeld NET 5

“Als ik Zuid verlaat, krijg ik het benauwd,” aldus Nancy in de nieuwe Net5-realityserie Goud Zuid, over zes vrouwen uit Amsterdam Oud-Zuid. Voor Nancy en haar vriendinnen begint de wereld in de Cornelis Schuytstraat en houdt hij weer op in de Beethovenstraat.

Daar drinken de dames bubbels bij Ferelli’s. “Ons favoriete plekje,” aldus Lilian, die lingerie als haar hobby beschouwt. Op het terras deelt Daan haar twijfels over haar billen met haar vriendinnen: “Ik zit eraan te denken om in Turkije of Colombia BBO te doen. Ik wil gewoon meer bil. Maar ik hoef geen Kim Kardashiankont.”

Ze hebben alle zes een abonnement bij de botoxboer (‘Oud-Zuid is dun, knap, botox en vooral nep,’ aldus Daan) maar beoordeel ze niet op hun uiterlijk want ze zijn stuk voor stuk drukbezette ondernemers.

Nancy is eigenaar van een hondensalon (‘Mijn hondjes zijn mijn kindjes’), Daan is horecamanager, Jamie heeft een eigen schoenlabel (‘Ik kan echt verliefd worden op een paar hakken’), haar tweelingzus Gini zit in het vastgoed, Dionne is eigenaar van een marketing- en communicatiebureau en Lilian runt met haar ex een tandartsenpraktijk.

Maar het leukst zijn ze uiteraard wanneer ze voor Gini’s housewarming in The Valley aan de Zuidas – inclusief catering én zanger – een boeket van 210 euro kopen bij een bloemenjuwelier in de Cornelis Schuyt, of een halfslachtige poging doen te gaan sporten met een personal trainer. “Ik weet niet eens hoe je sportschool schrijft,” zegt Jamie.

Eigenlijk is bijna alles goud wat er uit de mond van de dames komt (‘Ik haat daten, ik wil het liefst uitgehuwelijkt worden’). Lips vroeg zich af hoeveel er gescript was, maar hij heeft zijn nieuwste guilty pleasure gevonden. Want Goud Zuid wordt al snel Lekker Fout Zuid.

